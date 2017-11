Yvig och grön föreställning fyllde Hudiksvalls teater – publiken var med på noterna

In på scenen släntrar musikern Stefan Sundström.

– Hör ni, jag gnolar lite avspänt. Nu kommer jag in i mitt lilla pörte och tänder lampan. Så sjunger jag den här sången, säger han och berättar vad som ska hända sedan.

När applåderna efter sången tystnat kommer Martin Emtenäs in på scenen och berättar att tanken var att Stefan Sundström tyst skulle komma in på scenen och bara tända lampan och sjunga.

– Men det är som att försöka trycka ner en grävling i sin handväska och gå på stan. Det går liksom inte.

Publiken skrattar.

Naturskildraren Martin Emtenäs, känd från bland annat Mitt i Naturen, tycks trivas på scenen med musikerna Stefan Sundström och Birgitta Henriksson.

– När Birgitta kom med sa Stefan att nu blev det ju musik. Det är vi tacksamma för. Jag vet inte vad det var innan, säger Martin Emtenäs

I bakgrunden syns en bild från Blacksåsberget och han blir genast rättad när han kallar det för Blackås.

– Skulle bara se om ni var med och det var ni ju! Vilken talkör!

Under föreställningen har de vävt in bilder och historier som skickats in.

– Det är vi oerhört tacksamma för, sa han och visade ännu en bild och ställde en rad existentiella frågor kring den.

– Ibland blir det frågeställningar som går lite över vårt förstånd. Man kan säga att det handlar om livet, universum, Hudiksvall och allting, beskrev Martin Emtenäs.

Ljudet av en big bang-explosion spelades upp till bilden av en rymd.

– Forskarna är rörande överens om att exakt sådär lät det inte. Men när vårt universum just hade uppstått fanns plötsligt allting. Och samtidigt fanns ingenting, säger Martin Emtenäs och sammanfattar utvecklingen fram till nu på några minuter.

Föreställningen fortsatte sedan med humor, musik, exempel på storslagen natur, välkända platser och dolda smultronställen.

Talkshowen är en del av Riksteaterns tematiska spår, Människa och natur, och bygger bland annat på material som Naturskyddsföreningens medlemmar bidragit med.

