Vittnet om den försvunna Fjällrävenjackan som misstänks ha eldats upp: "Han hade den på sig"

Under torsdagseftermiddagen hördes flera personer som varit på gården mellan Iggesund och Forsa kvällen innan mordet.

Förutom de två kompisarna till 22-åringen, som till och från bott på gården där Tova mördas, vittnade tre personer som alla på olika sätt varit på platsen under kvällen.

Det är dels ett par, en man och en kvinna, och ytterligare en ung man. De är alla bekanta med expojkvännen på olika sätt.

Paret vittnar enskilt om hur de varit på gården en kort stund innan 22-åringen uppmanar dem av lämna platsen. På samma sätt berättar den tredje mannen.

De blir uppmanade att lämna gården i olika omgångar. Först åker paret, mannen och kompisen som har ett eget rum på gården därifrån. 22-åringen vill "prata ensam" med kompisen som kom dit med husvagn.

Sedan är kompisen med husvagnen kvar omkring tjugo minuter innan även han blir bortkörd av 22-åringen. Tova har då hämtats i Forsa och är hemma hos 22-åringen.

Tova och 22-åringen lämnas ensamma. Alla andra åker gemensamt på cruising i Delsbo.

Kvinnan, som bara varit på gården en kort stund, berättar inför rätten om vilka kläder 22-åringen hade på sig när hon såg honom under lördagen.

– En svart jacka, en Fjällrävenjacka, säger hon.

Det är den jacka som åklagaren tror att 22-åringen haft på sig när han mördat Tova Moberg, och som misstänks ha eldats upp i en tunna för att dölja spåren.

Expojkvännen har själv nekat till detta. Han har medgett att han ägt en sådan jacka, men kan inte förklara varför den inte kunnat hittas. Kvinnan är säkert på att det är en svart Fjällrävenjacka expojkvännen hade på sig under kvällen.

Efter vittnesmål som enligt åklagare Christer Sammens är mycket viktigt.

– Nu har han haft på sig den på lördagskvällen och sedan konstaterar vi att den aldrig går att återfinna i utredningen. Däremot finns det knappar av samma slag i eldningstunnan, och det är ganska tungt bevis för att jackan blivit uppeldad, säger åklagaren.

Ingen av de som vittnar nämner att 22-åringen berättat att han blivit av med pengar, något åklagaren anmärker på.

Flera uppgifter som 22-åringens två inneboende berättat om under förmiddagen bekräftas av de tre vittnena. Bland annat berättar en av männen att expojkvännen ska ha låtit väldigt andfådd i telefonen under natten.

Samma man säger också att han reagerat på att 22-åringen cyklade till Iggesund under söndagsmorgonen.

– Kände man honom så visste man att han inte rör på sig så mycket, säger mannen inför rätten.

Mannen berättar om hur han under söndagen, efter att han fått veta att Tova var försvunnen, också föreslagit att de skulle försöka spåra Tovas telefon för att få veta var hon var. Men det fick han ingen respons på av 22-åringen, berättar han.

Mannen, som också var med in till Hudik under söndagen för att köpa spackel till båtlagningen, vittnar även han om att expojkvännen knappt kunde hålla ögonen öppna när de var och åt på Frasses.

– Vid flertalet tillfällen sitter han och nickar. Då frågar vi "har du sovit nåt inatt?". "Jag vet fan inte", svarar han då.

Efter de tre som var med under kvällen vittnat i rätten hördes en nära väninna till Tova. Hon berättar om hur hon och Tova hade planer på att ses på en fest i Näsviken under lördagen, men att Tova aldrig kom dit. De hade telefonkontakt vid flera tillfällen under natten, och väninnan är också den som sist pratar med Tova innan hon mördas.

Till väninnan sade Tova att hon var hos 22-åringen.

– Hon lovade att allting var okej, säger väninnan i rätten.

Efter väninnan hörs en annan person. Det är en ung man som vuxit upp med 22-åringen. Han har också varit vän med Tova i flera år.

Mannen skulle egentligen få skjuts av Tova till Stockholm under söndagen. Förutom Tovas väninna är mannen en av de sista som försöker nå Tova under mordnatten. Hans sista samtal, som görs via Messenger, går inte alls fram. Tovas telefon är då urkopplad.

Mannen får frågan om relationen mellan Tova och 22-åringen.

– Det jag såg var en helt vanlig relation liksom. Mycket svartsjuka kanske, det kunde man se hur de skrev till varandra. Jag tyckte det var konstigt, säger mannen.

Rättegången fortsätter tisdag den tolfte november vid Hudiksvalls tingsrätt.

