Vandrarhemmet i Långvind bygger ut:"Det största bygget på år och dagar"

– Det här är det största bygget på år och dagar i trakten. Det är gigantiskt för att vara Långvinds bruk, säger Jörgen Bengtson, ägare av vandrarhemmet Kungsgården Långvind.

Bygget av ytterligare ett hus på 105 kvadratmeter, är nu igång. Under loppet av tre dagar har det körts 44 lastbilslass med sprängsten och långt över 100 sprängningar har gjorts.

– När vi har fler rum och bättre komfort kommer vi att kunna utöka kapaciteten. För det är sådant som gästerna efterfrågar – eget rum och badrum, säger Jörgen Bengtson.

Processen från ansökan till första spadtag har varit lång. Jörgen Bengtson driver verksamheten tillsammans med sin fru och de siktar på att ha det nya huset klart till nästa sommar.

– Det känns väldigt roligt att vara i gång, det har varit en process att starta upp det hela. Det tog 2,5 år att få alla planer och ansökningar godkända, säger Jörgen Bengtson.

Vandrarhemmet Kungsgården Långvind slog upp sina dörrar 2010 och har sedan dess möts av en ökad efterfrågan. Att utöka är nödvändigt, menar Jörgen Bengtson.

– Vi går från fyra rum till åtta rum och vi kommer mer än att fördubbla antalet sängar från åtta till 18. Vi kan göra i ordning ytterligare två rum i och med det nya huset, förutom de fyra nya rum vi nu får, men det har vi inte råd med just nu, då det här i sig är en mycket stor ekonomisk anspänning för oss.

När de startade vandrarhemmet hade de cirka 81 rumsbokningar under året, vilket sedan ökade till 600 bokningar året efter. I och med utökningen räknar de med att få cirka 1000 bokningar per år. Jörgen Bengtson menar att de har behövt neka i snitt 150 gäster per år, speciellt under sommaren då det är högsäsong.

– Målet är att ta in fler gäster från olika håll. Att kunna ta emot såväl som ”Byggare Bob” och ”Handelsresande Harald”, det vill säga de som reser i tjänsten, är något som kommer bli lättare för oss efter bygget.

Jörgen Bengtson menar att de flesta gästerna kommer tillbaka på grund av den trevliga stämningen som vandrarhemmet har. Som gäst kan man bland annat göra forntidsvandringar, svampexkursioner och en afternoon tea-upplevelse.

– Vi är ett vandrarhem de luxe. Rummen har hotellstandard, vi har en underbar frukost och vi erbjuder gästerna mycket komfort. Vi har till exempel inga skumgummimadrasser och våningssängar som de flesta gästerna redan tröttnat på med vandrarhem, säger Jörgen Bengtson.

Vandrarhemmet har dessutom Hälsinglands minsta restaurang med fullständiga rättigheter, ett tillskott som ökat verksamhetens omsättning med 25 procent. I år fick Kungsgården Långvind silver i Sveriges bästa vandrarhem, en titel som röstades fram av gästerna själva.

– Jag tror det lockar att vi har det lugnt, en fantastisk natur- och kulturmiljö och Sveriges bästa vandrarhemsfrukost. Det är en frukost med guldkant, där man kan få brännvin till sillen på morgonen och starta dagen med en champagnefrukost om man vill, säger Jörgen Bengtson och fortsätter:

– Vi hade inte blivit en av landets bästa vandrarhem om vi inte hade så bra värdskap, jag brukar ofta hjälpa gästerna att hitta saker att göra och ställen att besöka.