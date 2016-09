Vädret bäddade för framgångsrik marknad –rekordvinst för arrangörsklubbarna

Det kom över 60 000 besökare under de tre dagarna som marknaden pågick i Hudiksvall. Under den tiden jobbade cirka hundra personer från de tre arrangerande föreningarna, Hudiksvalls IF, Hudiksvalls Fotbollsförening och Strands IF.

De arrangerande föreningarna kan räkna med intäkter på 250 000 kronor vardera som behållning efter marknadshelgen. Det är bland det bästa resultat som maknaden gett arrangörerna.

– Det är inte dåligt för tre dagars arbete. När jag började som marknadsgeneral hade vi knappt hälften av den behållningen. Vi är jättenöjda, säger Hans Bäckström som organiserat marknaden sedan början av åttiotalet.

En viktigt bidragande orsak är att helgens väder var mycket gynnsamt för att locka marknadsbesökare. Enlig Hans Bäckström rapporterar knallarna en bra försäljning och som arrangör är han glad över att kunna fylla alla försäljningsytor med knallare. samtidigt var det ovanligt litet fylleri och stök på marknadsområdet.

– Vi är också nöjda med den nya tivolikonstellationen där Björkmans tivoli för första gången kompletterades med Peter Bergströms tivoli från Eskilstuna.

Frågan är då vilka lärdomar som arrangörerna kan dra efter helgens evenmang.

– Problemen som vi har är parkeringen, och det är sådant vi inte kan lösa själva. Sortimentet kan vi naturligtvis alltid utveckla och vi behöver förbättra servicen till knallarna vad gäller toaletter och dusch, säger Hans Bäckström.

