Uppåt 60 000 besökare väntas till Hälsinge marknad

Till helgen väntas det runt 60 000 besökare till Hälsinge marknad i Hudiksvall. Marknadsgeneralen Hasse Bäckström räknar med att det blir 425-450 knallar. Och i år har telefonen ringt extra mycket efter att Filipstads marknad med 1 000 knallar bytte helg och inte längre krockar med Hälsinge marknad.

Läs också den populära listan: Vett och etikett på marknaden.

Men det är svårt att få en plats på Hälsinge marknad och väntelistan är lång.

– Just den här kombinationen av tivoli och marknad gör att vi har en av de tre största marknaderna i landet. Sedan vet knallarna att det finns en köpstark publik här på marknaden. På markna'n ska man gå oavsett väder och vind. Det är en väldigt stark tradition i Hudik, säger Hasse Bäckström.

Läs också listan: 11 saker du känner igen om du var på markna’n .

Han ingår i en marknadskommitte med totalt 9 representanter från de arrangerande idrottsföreningarna, Strands IF, Hudiksvalls IF och Hudiksvalls FF. Under helgen är de cirka 100 personer som arbetar med att få allt att fungera på marknaden.

Se även det stora bildspelet: Karuseller, porr och sockervadd – här är marknaden i Hudik genom tiderna

– Vi har ett fantastiskt gäng som sitter med i kommittén. Så länge de är med och jag själv tycker att det är kul, så fort sätter jag, säger Hasse Bäckström som gör sitt 39e år som marknadsgeneral.

– Även om det är stressigt så är det kul att hålla på. Och det känns bra att vi ger något tillbaka till föreningarna, säger Hasse Bäckström.

Läs mer: Succé för fjolårets marknad.

Få koll på vad som händer i din närhet med vår nya app:

► Här kan du ladda hem helahälsinglands iPhone-app.

► Här kan du ladda hem helahälsinglands Android-App.

Har du redan appen? Då ska du uppdatera den i din telefon för att få alla nya funktioner!