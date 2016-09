Unik satsning ger nytt liv i gamla kläder – 20 ton har samlats in för återvinning

Blå kasse efter blå kasse kastas upp på traktorskopan. Färden går vidare till en långtradare ute på parkeringen på Ulvberget. Det är den som ska fyllas med Hudikbornas insamlade gamla kläder och tyger, innan färden går mot Tyskland och en stor återvinningscentral. Kent Jonelind från Röda Korset Hudiksvallskretsen tittar nöjd på.

– Det är så skönt att det kommit igång. Förberedelserna har hållit på i över två år, men nu ser vi det första lasset. Och det blir en full lastbil som åker här i från, säger han.

Jan Haglund från Röda Korset i Forsa nickar instämmande. Mycket av kläderna som packas in i lastbilen kommer just från organisationens second hand-butiker. Det är sådant som inte gått att sälja, och som nu kommer få nytt liv genom avfallsåtervinning.

Tack vare ett nu sjösatt samarbete med Hudiksvalls Kommun kommer de skänkta kläderna från butikerna tillsammans med sådant som slängts på Ulvbergets återvinningscentral att kunna användas på annat sätt. Satsningen är en av få liknande i Sverige.

– Det här är verkligen unikt. Det blir inget spill, utan allt till sista fibern kommer att tas reda på, säger Kent Jonelind.

Han berättar om de tre kvalitetsstegen som väntar för de insamlade kläderna, tygerna och skorna. I ett första steg kommer kläderna att göras till trasor, till för industrier och målerier.

Det som inte blir trasor pressas istället ihop till isolering, och sist men inte minst används det damm som blir över till att tillverka bränslebriketter. På så vis tas minsta lilla fiber tillvara på. Och det blir en hel del. Sedan maj har Hudikborna samlat in totalt 80 kubikmeter kläder och tyg.

– Just på textilsidan har det hänt väldigt mycket, det är roligt att se. Alla verkar vara glada över att kunna sortera mer och bättre, säger Pär Norberg, avfallschef på återvinningscentralen.

Han visar de behållare där kläderna kastas. Invånarna får själva avgöra vad som kan tänkas användas vidare, och vad som ska kastas, och sorteras sedan enligt återbruk och återvinning. Tack vare det nya samarbetet går inget till spillo, och för båda parter betyder det nya arbetssättet mycket. Även transportsynpunkt förändras nu mycket för Röda Korsets verksamhet.

– Det här betyder mindre transporter för vår del. Förut körde vi från butiken i Forsa var tredje vecka till Bollnäs. Det är tio mil enkel resa, men nu slipper även vi det, säger Jan Haglund.

Så småningom är lastbilen till bredden fylld, och dörrarna stängs. Kvar i lagerlokalen ligger nästan hälften av det insamlade materialet. När allt vägs visar det sig ligga 12 ton insamlade kläder i lastbilen. Sammanlagt rör det sig om nästan 20 ton insamlat material.

– Det är såklart jätteroligt, det känns som att vi är i mål nu, säger Jan Haglund och ler.

