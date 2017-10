Två män häktas – misstänks för grovt narkotikabrott i Hudiksvall: "Brotten hör ihop"

Läs också: Polisen slog till mot lägenhet i Iggesund – efter tips om knark

Det var i samband med en annan förundersökning som misstankarna mot personerna väcktes.

Under fredagen hölls häktningsförhandlingarna vid Hudiksvalls tingsrätt. En av de misstänkta männen, som deltog via videolänk från Borlänge, häktades under förmiddagen. Han är på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.

Tingsrätten bedömer att det finns risk att personen undanröjer bevis eller stör den fortsatta utredningen i frihet. Det finns även risk för att personen fortsätter begå brott, menar rätten. Häktningsförhandlingen hölls bakom stängda dörrar.

Samma sak gäller den andra misstänkte, som häktades senare under eftermiddagen.

Åklagare Anna Lena Nilemar, vid internationella åklagarkammaren i Stockholm, är förtegen om vad som ska ha hänt. Hon vill inte uttala sig om varför det anses vara ett narkotikabrott av det grövre slaget.

– Min uppfattning är att de misstänkta männen överlåtit narkotika som överstiger gränsen för grovt narkotikabrott. Det är allt jag vill kommentera, resten får visa sig senare, säger hon.

Enligt åklagaren greps den ena mannen någonstans i Dalarna. Den andra greps dagen efter, i Halland, och fördes till polisstationen i Halmstad.

– Brotten hör ihop, de har gemensamt överlåtit narkotika. Brottsplatsen är bland annat Hudiksvall.

Brott som hamnar hos internationella åklagarkammaren gör det oftast på grund av att de är av internationell karaktär, men också för att de kan ge ringar på vattnet i andra liknande utredningar, berättar Anna Lena Nilemar. Hon är förtegen om vilka brott som kan tänkas höra ihop med dessa misstankar.

Finns det några misstankar om att detta kan leda vidare till ytterligare brottsmisstankar eller personer?

– Det jag kan säga är att misstankar här kommer från en annan förundersökning, säger åklagaren.

Förutom Hudiksvall misstänks även männen för grovt narkotikabrott i Dalarna, och ytterligare en okänd ort, enligt häktningsframställan.

