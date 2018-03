The Paterson Project – swingfest i klassiskt format: "Handplockade virtuoser"

På den klassiska sättningen piano, gitarr och bas, det intima format som odödliggjordes av giganter som Nat King Cole och Oscar Peterson i deras tidiga trios. (Och låt oss för all del inte glömma Ahmad Jamal, vars gitarrist Ray Crawford runt 1950 lanserade den ”bongoteknik” som Erik Söderlind så elegant återanvänder i ”Just in time”.)

För snart ett decennium sedan gjorde denne Erik Söderlind en bejublad spelning på Hudiksvalls Jazzklubb med egen kvartett, med nu sorgligt framlidne Kjell Öhman på hammondorgel.

Under namnet The Paterson Project har han den här gången handplockat två New York-baserade virtuoser för en turné: pianisten, organisten och sångaren Ben Paterson samt Neal Miner på bas.

På Sverigeturnéns blott andra stopp låter trion så samspelt som om de aldrig gjort annat än musicerat tillsammans. Spelhumöret är också påtagligt gott när de trakterar oss med formidabelt svängiga och inte sällan muntert humoristiska versioner av idel gamla bekanta. Med undantag för extranumret – Stevie Wonders ”Isn’t she lovely” - torde de flesta sångerna uppbära folkpension vid det här laget.

Ja, förutom Wes Montgomerys ”Jingles”, Bobby Timmons ”This here” och kanske Bengt Hallbergs ”Waltz-A-Nova” då, som väl ännu inte fyllt sextio. Allt tre lika smak- som lekfullt hanterade av de unga instrumentalisterna; Erik Söderlinds fingerplockspel firar hela tiden triumfer.

Ben Paterson spelar inte bara piano med en härlig känsla för traditionen (som när han roar sig och oss med rena stride-pianot). Han visar sig också vara en alldeles utmärkt sångare och uttolkare av hjärtevärmande ballader som ”When did you leave heaven” och ”I wish I knew”.

Med extra plus för ett suveränt klart och rent ljud, är det bara att tacka och bocka för swingkalaset. Nog värmde det i vinterkylan.

Bosse K Pettersson