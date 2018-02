Syskonen som sover utomhus en natt i månaden: "Man behöver inte åka till Mall of Scandinavia för att vara lycklig"

Det är snö i luften denna sista fredagskväll i februari. Mellan fruktträden på familjen Nordvis tomt i Trogsta brinner en eld i en grill. Mamma Marie och pappa Mathias har skottat en fyrkant i den djupa snön. Där ska de strax slå upp sitt tält tillsammans med sina tre barn, 3, 6 och 8 år. Barnen vet hur man gör. De fäster linorna i snön med särskilda superpinnar, som de säger.

– Jag tror inte att vi har tältat när det har varit så mycket snö någon gång, säger Marie.

Enligt Mathias är det alltid mycket mer snö här uppe än inne i Hudik. Familjen Nordvi bor alldeles nära Storberget med den mäktiga Forsamasten (den är högre än Eiffeltornet!). Berget gömmer sig i tunga moln denna fredagskväll. Men att ställa in utenatten är inte att tänka på.

För familjen har lovat sig själva minst en natt utomhus per månad. Och eftersom detta är sista lediga dagarna i februari så är de tvungna. Fast ingen av dem tycker att det är jobbigt eller svårt att sova ute.

– Det är som med träning. Det blir aldrig dåligt, bara man orkar ta sig i väg, säger mamma Marie.

Utelivet svetsar familjen samman, föräldrarna känner sig mycket mer närvarande utomhus.

– Det bästa med att sova ute är att man får grilla marshmallows, säger storebror Harald, 8.

Sedan preciserar han:

– Man kan göra mycket mer ute än inne. Man kan inte åka skidor inne, inte bygga snögubbe, inte sova i tält.

Han berättar att han brukar packa en bok som mamma och pappa kan läsa för honom, och en ficklampa. Han har en bra sovsäck och sover i underställ och ullstrumpor. Fast visst har han frusit ibland.

– Då försöker jag värma upp mig, och så får jag vänta till morgonen. Då går vi ut och gör en eld så jag kan värma mig, säger Harald.

Familjen fick idén att sova ute varje månad förra nyårsafton, när de funderade över nyårslöften. De klarade utmaningen under 2017 – och inför 2018 ville barnen fortsätta. I år tänker de sova i hängmatta varannan månad, och varannan i tält eller vindskydd. Januarinatten sov barnen i hängmattor på altanen.

Mest håller de sig i hemtrakterna. Under 2017 har de bland annat sovit på Hälludden i Forsa, i tält vid scouternas lägerplats Ora, på stranden vid Hallboviken i Norrdellens östra spets. Den här natten valde de den egna tomten, eftersom det är svårt att ta sig fram i skogen när snön ligger djup.

Föräldrarna tycker att det är enklare att ha hand om barnen och aktivera dem ute än inne.

– Man behöver inte hitta på så mycket om man är ute, barnen roar sig själva. Det är ett enkelt liv i skogen. Man behöver inte åka till Mall of Scandinavia för att vara lycklig, säger Marie.

Hon är uppväxt i Näsviken alldeles i närheten. Hon bodde tio år i Norge, där hon pluggade till läkare. Och på den utbildningen träffades hon och Mattias. Friluftslivet var ett gemensamt intresse, och för dem har det varit alldeles naturligt att föra intresset vidare.

– Vi vill att barnen får en förståelse för naturen, så att de värnar om den i framtiden.

Det finns en stadigt växande Facebookgrupp som heter Minst en utenatt i månaden. Så man kan kanske säga att detta är en växande trend.

Det var Gävlebon Jan Magnusson, 66, som startade gruppen 2014. Han beskriver sig som gammal scout och frilufsare.

– Jag blev inspirerad av en stockholmsfamilj som körde under 2012. Jag provade 2013, och har inte missat en enda månad sedan dess, säger Jan Magnusson.

Just nu har gruppen över 1 400 medlemmar, och det kan rasa in så många som tio nya per dag.

– Folk har väl tröttnat på att sitta framför datorerna. Det är roligt att kunna inspirera andra att komma ut, säger Jan Magnusson.

Han rekommenderar att man börjar med utmaningen på sommaren, om man är ovan. Sedan ser moder natur till att det blir mer och med utmaning för varje månad som går.

– Man klarar mer än man tror. Många får en härlig känsla av ’ja, jag klarade det!’.

Faktum är, menar Jan Magnusson, att det är enklare att tälta på vintern än på sommaren. När det är snö och is kan man slå upp sitt tält nästan var som helst.

– På sommaren är det ofta kuperat och stenigt, men snön spacklar ju marken så att det blir jämnt. Och på vintern kan man sova på sjöar, det går inte på sommaren, Säger Jan Magnusson.