Svetsningsföretaget lanserar sig online – med Hiab som pilotkund

– Det har varit en fantastisk resa med företaget. Det kommer blir ett händelserikt år för oss, då det är nu det händer, säger Eric Lindgren, som är vd för Nordic Welding Engineering.

Enda sedan starten för två år sedan har företaget NWE, Nordic Welding Engineering, växt till sig. Idén kom från Eric Lindgren och Thomas Stenbergs examensprojekt, som snabbt blev ett företag.

Se när NWE testar sin produkt i HIABs lokaler:

Hittills har företaget plockat priser som Swedish Steel Price och vann Swedbanks innovationstävling kallad Rivstart. Nu har de även fått 300 000 kronor i bidrag av Region Gävleborg för att bygga sin hemsida.

– Det bidraget kommer vara till jättenytta för oss. För nu finns vi inte online och syns man inte på internet, så syns man inte alls. Så är det idag, säger Eric Lindgren.

Läs mer: Hälsingeföretag fick stort pris av Swedbank:"Helt fantastiskt att de tror på vår idé"

NWE's produkt är ett program som med laser kan scanna in svetsningen som gjorts och kvalitetssäkra denna – istället för att göra det manuellt.

–Innan så har man bland annat mätt svetsens kvalité genom en variant av skjutmått för hand. När man mäter manuellt så blir det en spridning mellan resultaten både på grund av det enkla verktyget men också beroende på vem som utför mätningen. Men med vårt system får man mer tillförlitlig data, säger Eric Lindgren.

Snart lanserar de sin produkt på marknaden och de har redan fått en kund i Frankrike. Men deras pilotkund har varit HIAB som är belägna i Hudiksvall.

– Vi vill gärna vara pilotkunder, dels för att lära oss tekniken och systemet, dels för att vi vill hjälper NWE att komma igång med sin produkt. Vi har varit med från början och fortsätter gärna att vara delaktiga i utvecklingen, säger Svante Widehammar som är beräkningsingenjör på HIAB och hjälper till med arbetet.

Läs mer: Hiab vässar tekniken i nytt labb – utvecklar säkrare, snabbare och tryggare lastning

HIAB har som pilotkund hjälpt NWE att på ett praktiskt sätt forma produkten genom att använda den i deras verksamhet och ge feedback. Svante Widehammar berättar att det är väldigt viktigt för företag i industrin att ha bra kvalité på svetsningen, så att exempelvis kranarna håller så länge som möjligt.

– Vi som företag vill självklart vara med i projekt som dessa för att det är av största intresse att vi har högsta kvalité på vår svetsning. För att säkra att vi ligger i framkanten och har högsta kvalité, säger Svante Widehammar.

Vd Eric Lindgren berättar att det finns ett stort intresse på marknaden för en produkt som kan ge data om svetsningens kvalité. Men att lansera produkten är inte NWEs slutdestination, de har redan börjat arbeta med ytterligare ett forskningsprojekt som ska kunna hantera all insamlad data.

– Nu under våren startar ett nytt forskningsprojekt att ta sig an hur kvalitetsarbetet ska organiseras för att uppnå största potentialen med all ny information som mätsystemet ger. Då kan en framtida utmaning bli att se hur regelverket för svetsning kan se ut då man kan mäta på bättre sätt nu, säger Eric Lindgren.