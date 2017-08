Stora mängder regn i Hälsingland – klass 1-varning utfärdad

Regn, regn, regn. Och det verkar fortsätta på samma sätt under hela helgen.

– Det ser ut att bli ostadigt hela helgen och stora delar av måndagen, säger Christoffer Hallgren, meteorolog vid vädertjänsten Foreca.

Enligt honom fortsätter det kraftiga regnvädret under fredagseftermiddagen och kvällen, för att sedan mattas av något. Efter det blir det lite mer lokala regnskurar i Hälsingland på lördag och söndag.

– Det finns en chans att det blir sol emellan skurarna, säger Christoffer Hallgren.

Det kan komma stora mängder regn i Hälsingland, upp till 50 millimeter under hela fredagsdygnet. Vid 14-tiden var det Kuggören som hade rapporterat in störst regnmängd i Hälsingland, hela 15,5 millimeter. Det är dock inte alla stationer som lämnar rapporter regelbundet under dagen, enligt Christoffer Hallgren.

På flera håll har hushåll drabbats av att vatten har kommit in i källaren, och i Bergvik till exempel var vägen under järnvägsviadukten översvämmad.