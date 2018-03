Skyttedrottningen i Strand sitter säker på tronen i ettan– Allgulander: "Skönaste målen är på kontringar"

Hon är den stora ledstjärnan i Strands IF.

Säsong efter säsong öser Maja Allgulander in sina mål – och vinner skytteligan lika säkert som vår följer på vinter.

Målfrossan började redan i ungdomsåren.

– När vi spelade på liten plan var jag ganska lång och stor, och det blev ganska många mål redan då. Sedan har det rullat på, säger Maja Allgulander, en skyttedrottning som dominerat både i division 1 och allsvenskan.

För två år sedan – när Strand senast kvalade till allsvenskan – dundrade hon in 204 mål i seriespelet.

LÄS MER: Storseger mot Bolton – nu är Strand klart för allsvenskt kval

Ur det personliga perspektivet är årets skörd på 171 mål ganska måttlig – men ändå fullständigt överlägsen.

– Det handlar också om min roll. Strand har alltid byggt mycket på kontringsspelet, och där är jag en spets. Det är mitt jobb, jag har ingen vidare koll själv på mina mål.

Men handen å hjärtat – vilka mål är allra roligast att göra?

– Jag gillar höga kontringsbollar där jag måste hoppa, kanske sträcka sig förbi en motståndare, och skjuta ganska direkt. Det är väldigt sköna mål, särskilt som jag måste springa för att göra dem. När de sitter får man liksom ut nåt av all energi också, säger Maja Allgulander, som samtidigt har kapacitet att göra alla varianter av handbollsmål – även under de stundar hon växlar in på nio meter.

LÄS MER: Maja Allgulander tillbaka på allvar

År efter år har den lokala stjärnan också nobbat anbud från andra klubbar – och fått svara på den givna frågan...varför?

– Ja, haha, så är det ju. Och visst har det väl hänt att jag funderat på hur jag skulle klara det på en högre nivå. Men det betyder inte att jag ångrar att jag har stannat. Allt har varit så bra här i föreningen, säger Maja Allgulander.

Men...nu öppnar hon samtidigt en liten dörr på glänt till förändring.

– Jag känner för att testa något nytt i mitt privata liv. Jag ska sluta på mitt nuvarande jobb, och endera söka ett nytt eller börja studera. Och då vet jag inte vart jag hamnar. Just nu vet jag inte vad som händer, det kan lika gärna bli så att jag stannar här i Hudiksvall, säger Allgulander, som inte gärna vill dröja vid ett mer långsiktigt framtidsperspektiv.

Nu ligger allt fokus på det allsvenska kval som startar med torsdagens hemmamatch mot HK Drott, direktsänt på hela.hälsingland.

– Jag är också peppad på att fortsätta den här resan med Strand, det finns ambitioner här och vi har tagit oss till ett kval trots en tunn trupp. Det är ont som spelare, men vi har försökt fokusera på rätt saker. Vi gick upp i träningsdos för att orka 60 minuter, då kom resultaten också.

LÄS MER: Strands kapten om säsongen och framtiden

Ett mått på den stigande formen kan vara matcherna mot just Härnösand.

I bortapremiären fick Strand slita hårt för en knapp seger med 24–22. Maja Allgulander gjorde elva mål.

I söndagens avslutning kunde Strand enkelt köra ifrån till 32–21. Maja Allgulander gjorde elva mål.

– Vi gör en bra första halvlek, men tappar den defensiva skärpan efter paus. Det blir lätt så i den här typen av betydelselösa matcher. Men en bra genomkörare inför torsdagen, säger Maja Allgulander.

Segern innebär att Strands IF slutade på tredje plats med 28 poäng, samma som Nacka men med bättre målskillnad.

Samtidigt avslutade Arbrå HK sin sejour i division 1 med att en bra insats – och knapp förlust (23–24) – borta mot Lidingö.

MATCHFAKTA – HANDBOLL Division 1

Strand–Härnösand 32–21

Mål, Strand: Maja Allgulander 11, Tilda Ekvall 5, Ida Myrseth 4, Julia Ekvall 4, Ronja Myrseth 3, Stina Englund 2, Julia Hansson, Louise Wallmo, Lovisa Nordgren.

Domare: Ringo Grönlund, Anders Magnusson.

Publik: Cirka 250.

Lidingö–Arbrå 24–23