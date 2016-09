Segelfartyget har lagt till i Hudik – ska lära om Östersjön

Strax efter lunchtid på tisdagen lade det 35 fot långa segelfartyget Briggen Tre Kronor af Stockholm till vid kajen intill tullhuset. Efter att ha lämnat Sundsvall under gårdagskvällen hade seglatsen gått bra.

– Det har varit jättelugnt ute till havs under natten så vi har kört med maskin. Vi fick en liten bris i morse så vi kunde kryssa oss in över de yttre fjärdarna och kunnat seglat oss in hela vägen hit till Hudiksvall, berättar skutans kapten Allan Palmer.

Båten har under sommaren seglat och angjort allt från Rostock i söder till Vasa i norr, och fortsätter på fredag morgon till Gävle. Under tre dagar kommer allmänheten i Hudiksvall att kunna besöka båten för utställningen ”Ett hav av möjligheter” som handlar om Östersjön, samt miljöutställningen ”Etta med kök” om vad man som enskild person kan göra för att leva mer miljövänligt.

– Ja, förutom att man kan få ta del av hur livet är ombord på ett segelfartyg förstås, så kan man på våra utställningar få lära om Östersjön, som är ett unikt hav på många sätt, berättar initiativtagaren Sture Haglund.

Och fortsätter:

– Vi hämtar både mat, råvaror och energi ur Östersjön. Vi använder den som transport och badar, simmar och trivs i havet. Det finns många värden i det och det kommer vi att berätta om.

Hur mår Östersjön idag då?

– Den kunde må bättre, men det jobbas väldigt hårt för att förbättra situationen.

Och vad tror du Hudiksvallsborna kommer att fråga mest om under de här dagarna?

– Kanske hur man lever mer miljövänligt, tror Sture Haglund, initiativtagaren till Hållbara hav.

Under onsdagen och torsdagen kommer också Hudiksvalls gymnasieklasser och politiker att besöka båten.

