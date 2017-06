School's out, studentfirande och Hudik cup – så blir vädret

Under onsdagen drar avslutningsfesten School's out igång i Söderhamn, och det kommer bli varmare än tidigare i veckan, runt 20 grader. Främst tittar solen fram under förmiddagen men med växlande molnighet på eftermiddagen. Vilket är mönstret som återkommer under veckan.

– Det kommer vara soligt på förmiddagen runt om i Hälsingland, men på eftermiddagarna drar molnen in och vi kan få regnskurar på olika håll, säger Maria Jönsson, meteorolog på Foreca.

Under torsdagens studentfirande och bal i Bollnäs och Söderhamn tittar solen främst fram på förmiddagarna och med växlande molnighet efter lunch. Temperaturer som är att vänta kommer att ligga mellan 17 och 19 grader.

– Vädret fortsätter som under onsdagen med soligt på morgonen och moln med enstaka regnskurar på eftermiddagen, så har man tur klarar man sig mellan skurarna. Men det är bäst att ta med sig paraply, fortsätter Maria Jönsson.

På fredagen är det halvklart under morgonen men regnet drar sedan in under lunchen. För de festglada rekommenderar Jönsson paraply då det kommer spridda skurar med åska. Här blir graderna kring 17 och 20 grader.

Till helgen väntas växlande molnighet och åska på flera håll i Hälsingland. Men fotbollsspelarna under Hudik cup får en varm start på helgen. Här kan det bli uppemot 22 grader.

– Vi har regn som passerar Hälsingland under helgen, men det ser ut att klarna upp på eftermiddagen, säger Maria Jönsson.

Under nästkommande vecka fortsätter vädret som tidigare.

– Vi kan sammanfatta att det ser ut att bli ostadigt på sina håll, berättar Jönsson.

