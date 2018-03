Satsade hela bandkassan på studioinspelning – nu släpper Hudikbandet sin första platta

Klart att man blir nervös när man ska sjunga i en mikrofon som kostar nästan en miljon

De profilerar sig som liveband och insåg att det är lättare att få spelningar om man har inspelat material. Så i slutet av 2016 satsade Hudikbandet The Amplified Mojos allt på ett kort och bokade in sig på legendariska Atlantisstudion i Stockholm. En studio där artister som Abba, Green Day, The Hives och Kent har spelat in sina verk.

Det vanliga är att de stora banden kommer med ett skivbolag i ryggen. Men The Amplified Mojos, som överhuvudtaget inte spelat in sin musik och knappt ens fanns att hitta på nätet bestämde sig att med egna pengar hyra studion i en vecka.

– Det kommer ju som regel alltid ett skivbolag och bokar studion för att spela in en skiva eller en video. Men här kom det ett gäng dårar från Hudiksvall som hyrt studion en vecka för egna pengar. Något sådant händer aldrig, berättar Fabian Sjöström.

Och faktum är att det också var första gången som bandet spelade in sig själva. Trots det så höll nerverna och alla i bandet blev nöjda med slutresultatet.

– Det är klart att man blir nervös när man ska sjunga i en mikrofon som kostar nästan en miljon bara den, men det blev en väldigt lugn stämning och alla ville prestera när recordknappen gick igång. Vi hade ett schema som vi höll, det gick jättebra, säger Fabian Sjöström.

Vi är ett liveband och vi bjuder publiken på en show, det ska vara kul att titta på oss

Det var under gymnasietiden på Hudikgymnasiet som The Amplified Mojos såg dagens ljus. Sex killar som hade musiken som gemensamt intresse, men inte alls nödvändigtvis var homogena när det kom till influenserna.

– Nej, vi är väldigt olika i våra influenser, men jag tror också att det är därför vi låter som vi gör. Vi skriver all musik tillsammans. Alla skapar helheten, i slutänden är all delaktiga och bidrar med sin egna input till musiken, berättar Fabian Sjöström.

Musiken beskriver han som Bluesrock och allra bäst trivs bandet på scenen.

– När vi letar spelningar så säger vi att vi är ett liveband och att vi bjuder publiken på en show, det ska vara kul att titta på oss. Det är en hel del improvisation och lek, framför allt mellan vår sologitarrist Fredrik Sjöström och saxofonist Adrian (Hallek De Oliveira), sedan backar vi andra upp. Vi är ganska stabila som grupp på det sättet, säger Fabian Sjöström.

De senaste somrarna har i stort sett varit uppbokade och bandet har spelat till exempel på Rock the boat, Silja Line, Hudikkalaset och en hel del MC-klubbar.

Och efter inspelningarna av sitt material har nu bandet också ett skivbolag nappat: BMP Sweden, Barock Music Sweden. I januari skrevs kontraktet, som kommer att utmynna i det första singelsläppet den 9 mars med låten Baby. Det kommer att följas upp med ytterligare en singel och ett album med tio låtar som redan är inspelade. Gitarristen Fabian Sjöström tror att kommande singlar och album kommer att kunna ge bandet extra skjuts ut och göra det de gillar allra bäst – att spela live.

– Drömmen är mest att vara ute och spela, ha kul och träffa nya människor och se sig om. Det är svårt att få komma ut och spela om man inte har något material på nätet där folk kan hitta oss. Jag tror det här kommer att gynna oss.

Och om du får drömma lite: var spelar ni då någonstans?

– Att få spela i USA till exempel, bluesens mecka. Nu framöver hoppas vi på att kunna komma in på någon större festival, kanske Sweden Rock till exempel. Det hade varit väldigt kul, säger Fabian Sjöström.

