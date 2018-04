Så beskrivs Billy Fagerström efter mordet på Tova Moberg: "Jag ser två Billy i det här"

Den numera 23-årige Billy Fagerström förnekar att det var han som mördade 19-åriga Tova Moberg. Han ska nu få sin sak prövad i högre instans, och det är hovrätten för nedre Norrland i Sundsvall. Förhandlingen inleds på torsdagen och domen väntas om en månad. Strax innan årsdagen då Tova Moberg hittades mördad den 15 maj 2017.

Billy Fagerströms föräldrar separerade när sonen var elva år gammal. Han flyttade med mamman till Umeåtrakten och blev kvar där fram till 2013 då han tog studenten. Det framgår av uppgifter i polisens förundersökning och den rättsmedicinska utvärderingen av Billy Fagerström.

Själv säger Billy Fagerström i polisförhör att han gjorde ”mycket hyss i skolan” och ofta blev tillrättavisad av lärarna. I utredningarna finns det uppgifter om mobbning under de tidiga skolåren.

Läs mer. Tovas mördare fick ny försvarare – staten betalar: "Stjärnadvokat går på samma timtaxor"

Billy Fagerströms föräldrar beskriver att han inte var någon bråkstake i skolan. Efter flytten till Umeåtrakten fick han många nya kamrater och han trivdes bättre i skolan. Mamman berättar att några Umeå-kamrater hört av sig, just för att de tycker att händelserna låter så olikt den Billy Fagerström som de känner. Mamman förklarar att hon inte känner igen sin son, i det som hänt. Styvpappan berättar att det aldrig var några problem med Billy. Om det blev bråkigt, drog han sig snarast undan.

En av kamraterna säger i förhör, att han aldrig sett Billy Fagerström bli våldsam. Däremot beskriver kamraten att Billy Fagerström kunde bli "surig".

Även i den rättspsykiatriska undersökningen beskrivs 23-åringen som att han har ett mjukt uppträdande gentemot andra intagna och personalen. Under tiden där är han social och umgås med de intagna på avdelningen.

Läs mer: Alva Persson startade insamling till Tova Mobergs minne: "Det är som ett öppet sår"

Billy Fagerström var inte särskilt engagerad i skolarbetet, men fick godkänt i alla ämnen både i grundskolan och från fordonsprogrammet, där han började på mek men bytte till lack för att slippa några av klasskamraterna. Han gillar att meka men mamman förklarar i polisförhör att sonen behöver manas på för att prestera i skolan.

Relationen mellan sonen och pappan, beskriver mamman som bra. De två har motorintresset gemensamt. Under rättegången i tingsrätten berättar Billy Fagerström att han trivs i pappans sällskap, men att de aldrig samtalar om sådant som känslor och relationer.

Efter studenten 2013 flyttar Billy Fagerström till sin pappa i Hudiksvallstrakten. På höstkanten träffar han den då tre år yngre Tova Moberg genom gemensamma vänner, och i början av 2014 har de blivit ett par. Det är den första riktiga relationen för Billy Fagerström förklarar mamman i polisförhör.

Med undantag för tre arbetsdagar på en byggfirma, har Billy Fagerström svårt att hittat ett jobb som han vill ha. Han etablerar sig inte på arbetsmarknaden, utan försörjer sig på svartjobb och bidrag. 2015 tillbringade han ett par månader i Umeå för att ta legitimation som taxiförare. Men innan han hann börja jobba som taxichaufför förlorade han både licensen och körkortet, när han åkte fast för drograttfylleri, påverkad av cannabis.

Läs också: Många tog ett sista farväl av Tova Moberg: "Med värme och ljus till familjen"

Vid den här tiden använde Billy Fagerström regelbundet droger. Redan 2012 greps han av polisen och har domar som brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott och rattfylleri bland de sju punkter i belastningsregistret som han förekommer i.

I den rättsmedicinska utredningen berättar han, om ett år efter gymnasiet som han och några kamrater tillbringade i en lägenhet och för det mesta rökte de spice. Den syntetiska drogen som påminner om amfetamin tillverkade de själva, och sålde den vidare till andra.

Efter uppgifter om att människor dött av spice övergav han den drogen och inriktade sig på att röka cannabis, förklarar Billy Fagerström för läkarna på rättsmedicin.

Billy Fagerström flyttade ut på gården i Forsatrakten under 2015. En jämnårig kamrat flyttade också in på gården. Mamman berättar att Billy Fagerström inte tyckte om att sova ensam i huset. Samma sak uppger också Billy Fagerström inför Hudiksvalls tingsrätt, under rättegången i december.

När mamman beskriver sonens förhållande till Tova Moberg uppger hon att att ”de kvittrat och varit så kära”.

I relationen mellan Tova Moberg och Billy Fagerström är det ungefär från april 2015 som relationen verkar genomgå en förändring till det sämre. Tova Moberg beskriver våld och hot i dagboken som hittades efter hennes död.

En kamrat berättar att Billy Fagerström var svartsjuk och under senare delen av deras relation ofta använde nedsättande ord när han talade med Tova Moberg i telefonen.

Efter att Tova Mobergs föräldrar polisanmält Billy Fagerström för misshandel ska sonen ha förklarat för sin mamma att han knuffat flickvännen och ungefärligen uttryckt sig som att när någon med hans kraft knuffar, ”då bara flög hon”.

Styvpappan har svårt att förstå dessa händelser i styvsonens relation med Tova Moberg. ” Nej, det är absolut inget jag känner till. Jag ser två Billy i det här och det är bara den ena som jag känner till” säger styvpappan i polisförhör.