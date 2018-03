Ridskola håller stängt för skottning: "Förändringar i innertaket"

Ridskolechef Tina Andersson har vänt sig till flera företag som arbetar med takskottning, och väntar nu på att någon ska ha tid att komma.

– Vi håller stängt för säkerhets skull och jag vet inte exakt när vi öppnar igen. Men under veckan får vi skottat, säger Tina Andersson.

På dörren till ridhuset sitter en stor lapp om att det är stängt. Uppe på taket ligger ett tjockt snölager, som fylldes på med en rejäl mängd blötsnö under måndagen.

– Taket på ridhuset är ungefär 2 000 kvadratmeter och det är främst det som ska skottas. Omkring 90 procent av verksamheten bedrivs där inne, säger John-Erik Eriksson, vaktmästare på Tunalids Ridklubb.

Tidigare under vintern har han inte bekymrat sig nämnvärt över snön på taken, men just blötsnön som har fallit nu ställer till med problem. Dessutom ligger det troligen en isskorpa mellan snön och själva taket.

– Vi har sett förändringar i plåten på innertaket. Det har sackat ihop lite på vissa ställen och jag tror att det är snömassorna som är orsaken. Takstolarna är det inga problem med, säger John-Erik Eriksson.

Övriga byggnader som hör till ridklubben är det inga problem med, menar han. De har sluttande tak som gör att snön glider ner av sig själv.

– Nu hoppas vi att det inte blir ett alltför stort avbräck för föreningen att vi håller stängt, säger han.

Medlemmar är kontaktade och underrättade genom sociala medier.

– Jag är glad att vi upptäckte det här i tid, innan det händer något, säger John-Erik Eriksson.