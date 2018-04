Ny rättegång i fallet Tova Moberg – expojkvännen vill frias: "Jag är bara 23 år gammal"

"Jag är bara 23 år gammal och har blivit dömd till livstids fängelse" skriver Billy Fagerström i ett brev till Hudiksvalls tingsrätt. Expojkvännen hävdar att han är oskyldig till mordet på Tova Moberg. Däremot har han medgett ett par knuffar, ett slag och några hotelser.

När hovrätten för nedre Norrland nu tar upp ärendet så är det inte en helt ny rättegång. Domstolen kommer exempelvis att lyssna till videoinspelningar av vittnesmålen som lämnades under rättegången i Hudiksvalls tingsrätt.

–Tidigare var hovrätten en helt ny rättegång där alla hördes på nytt. Nu är det en överprövning av tingsrättens dom, säger advokat Karl-Gösta Myhrberg som representerar Tova Mobergs anhöriga i egenskap av målsägarbiträde.

Hovrätten kommer att samlas under tre dagar, torsdag och fredag samt torsdagen den 3 maj. Den första dagen kommer åklagare Christer Sammens att hålla sakframställan. Då presenterar åklagaren de bevis som han anser talar för att Billy Fagerström mördade Tova Moberg och att expojkvännen gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning.

–Jag kommer väl säga ungefär som i tingsrätten, säger Christer Sammens.

Tova Mobergs anhöriga kommer inte att finnas på plats, men målsägarbiträdet kommer under dag två, fredagen, att yrka på en höjning av skadeståndet som Billy Fagerström ska betala, från 60 000 kronor per efterlevande till 100 000 kronor.

Hudiksvalls tingsrätt valde i och för sig att följa en ny praxis som innebär en högre nivå på skadestånden.

–Vi tycker det är befogat med en högre ersättning, säger KG Myhrberg.

Sedan Hudiksvalls tingsrätt dömde honom för mord, har 23-åringen bytt försvarsadvokat. Advokat Thomas Olsson kommer tillsammans med sin klient Billy Fagerström att finnas på plats i hovrätten i Sundsvall. Hans försvarsadvokat Thomas Olsson inte gjort någon framställan om att nya förhör ska göras med 23-åringen.

– Vi vill att bedömningen görs på samma material som i tingsrätten. Det blir inga nya förhör med min klient, säger Thomas Olsson.

Det finns inga nya omständigheter att lyfta fram menar försvararen.

– Min klient menar att tingsrätten har lämnat hans uppgifter obeaktade och det var därför som han blev överbevisad, vilket hovrätten kan ändra på, säger Thomas Olsson.

Efter de inledande två dagarnas förhandling i hovrätten skiljs parterna åt för att sätta sig in i de olika vittnesmål som spelades in under tingsrättsförhandlingarna i december 2017.

–Rätten tittar på videoförhören för sig och tittar på alla förhör från tingsrätten, säger hovrättspresident Erik Brattgård, som kommer att leda hovrättsförhandlingarna.

Efter uppehållet för genomgång av videoförhören kallar hovrätten till fortsatt förhandling torsdagen den 3 maj.

Fallet Tova Moberg – detta har hänt:

Då kommer åklagare Christer Sammens att hålla sin plädering om hur hovrätten ska värdera bevis och motbevis som lagts fram i målet. Målsägarbiträdet kommer också att hålla en plädering, och som tidigare bygger den på åklagarens sakframställan.

Den 3 maj blir den stora dagen för försvarsadvokat Thomas Olsson. Det är framför allt i sitt slutanförande som försvararen får möjlighet att påverka hovrätten i riktning mot en friande dom för sin klient.

Eftersom hovrätten tydligare fått karaktären av en överprövning av tingsrättens dom har försvararen inte så stora möjligheter att visa på alternativa scenarion för vad som skett, annat än i sin plädering. Där kan Thomas Olsson argumentera för vilka omständigheter som gör att åklagarens bevisning inte bortom rimligt tvivel visar att Billy Fagerström är skyldig till mord.

Det är ännu oklart när hovrätten kommer att meddela sin dom, men det väntas ske en eller ett par veckor efter den sista förhandlingsdagen som alltså blir på torsdag den 3 maj.

Den 15 maj blir det ett år sedan nittonåriga Tova Moberg hittades mördad och nedsänkt i Storsjön, Forsa.