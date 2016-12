Ny översiktsplan påverkas av Ostkustbanans dragning genom Hudiksvall

– Arbetet med översiktsplanen är inte helt enkelt så länge det finns två alternativ. Så snart som Trafikverket valt ett alternativ kommer det att ingå i översiktsplanen förklarar Christina Englund.

Hennes uppdrag är att göra en helt ny översiktsplan med år 2030 som fokus men som blickar fram mot 2050. Den ska visa hur olika delar av kommunen ska användas, vilka områden som är lämpliga för boenden, mark som är strategiskt bra för industriverksamheter och vad som är särskilt skyddsvärt.

Läs mer: Över hundra yttranden om förslaget om dubbelspår genom Hudik: "Litet ovanligt"

– Det är viktigt att översiktsplanen tar långsiktig hänsyn till social och ekonomisk hållbarhet i kombination med en ökad tillväxt, för det är vad vi vill ha, säger kommunalrådet Mikael Löthstam (S).

Läs mer: Stadsarkitekt Christina Englund väljer bort Nordanstig: "Inget lätt beslut"

Här är allmänheten och näringslivets synpunkter betydelsefulla. Exempelvis ska en karta göras i ordning där den som vill ska kunna skriva in synpunkter för en viss plats.

– Lokala företrädare ska få guida på sin ort och berätta om sina framtidstankar för oss tjänstemän. Vi kan ha framtidsverkstad med gymnasieelever där de får berätta vad de vill ha för att stanna, eller komma tillbaka efter studier. Vi erbjuder oss också att göra hembesök till föreningar som vill vara med och utforma översiktsplanen, säger Christina Englund.

Christina Englund har inlett det här arbetet genom att besöka Delsbo.

–Direkt efter mötet blev jag guidad i bygden. Det ger värdefulla insikter, säger Christina Englund som på måndagskvällen presenterade arbetet med översiktsplanen för Hudiksvalls kommunfullmäktige.

Läs mer: På spaning efter Nordanstigs själ - ökat medinflytande

Tidigt under 2018 ska det ha kommit in så mycket synpunkter att ett förslag till översiktsplan kan sättas ihop senare under året och förhoppningsvis också antas av fullmäktige under 2018.