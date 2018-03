NMR-ledare åtalas för brott mot ordningslagen – anordnade demonstration utan tillstånd

Demonstrationen hölls 25 november förra året, och anhängare från nazistiska NMR var utanför Hemköp samt utanför Guldsmeden. Detta trots att organisationen saknade tillstånd för demonstrationen, enligt polisen.

Enligt polisens utredning var Ingemar Westerbring, från Hudiksvall, den drivande personen vid demonstrationen. Han besvarade kritik från allmänheten, talade i radiokommunikationsutrustning och förde gruppens talan med polisen.

Under demonstrationen uppstod även tumult efter att demonstranterna försökte ta sig in på regnbågskaféet på Hälsinglands museum. Personalen ville inte släppa in NMR-anhängarna och polisen fick rycka in. Ingen greps dock och någon polisanmälan ska inte ha upprättats kring det fallet.

Ingemar Westerbring förnekar brott mot ordningslagen och hade förutom detta han inget att säga om händelsen, i förhör med polisen. Han vill inte heller kommentera till helahälsingland.se.

I samband med NMR:s demonstrationer i Göteborg blev Westerbring misstänkt för våldsamt upplopp. Han har sedan dess friats från misstankarna och har därför sökt ersättning för tiden som han var frihetsberövad.

