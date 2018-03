Moderatpolitiker vill ha längre öppettider på krogen för att minska våldsbrotten

Det är klockan två, när krogarna stänger och alla ska äta nattmat och ta sig hemåt samtidigt, som det är som stökigast på stan och risken för våldsbrott ökar.

– De tillfällen jag är på stan och går hem vid två-tiden så tycker jag personligen att det är ganska rörigt och otryggt, det är därför jag skriver den här motionen. Även många av mina vänner, som är ute mer än vad jag är upplever samma problem, säger Adam Rydstedt (M), ledamot av kommunfullmäktige i Hudiksvall.

Han tror att senare stängningstider skulle kunna leda till att människor går hem mer utspritt.

– Det är mindre risk att alla stannar ute till klockan tre. Och när det är färre människor i omlopp kan både polisen och ordningsvakter få en bättre översikt och en bild på olika händelseförlopp och kan då enklare upptäcka eventuella våldsbrott och tvister.

Adam Rydstedt hänvisar i sin motion till kommuner där längre öppettider har varit framgångsrikt för att få ner våldsbrotten. Visby är ett av exemplen där öppettiderna under sommaren förlängdes från klockan 2 till klockan 3. Där minskade våldsbrotten med 74 procent under sommaren 2014 i jämförelse med samma period under åren 2010 till 2013, enligt en undersökning som gjordes av Region Gotland 2014.

Men med en förlängning av öppettiderna tillkommer också ett större ansvar för krögarna och personalen. En timme längre öppet betyder också mer tid till alkoholkonsumtion.

– Ja, så kan det vara. Men i samband med att man förlängde serveringstillståndet i Visby lade regionen också in resurser för att utbilda krögare i lagarna om serveringstillstånd, samtidigt som de skaffade ett bättre samarbete med polisväsendet och ordningsvakter. Det ligger precis som nu ett ansvar på krögarna att säga nej till att servera personer som är för berusade, säger Adam Rydstedt.

Tomas Edin äger Gävleborgs vakttjänst AB, som har personal ute på flera av Hudiksvalls uteställen. Han tycker att förslaget är bra och ändrad stängningstid skulle inte vara något hinder för hans verksamhet.

– Nej, det skulle inte påverka oss mer än att man jobbar en timme senare, säger han och ställer sig positiv till förslaget.

– Ja, dessutom tror jag att man sprider ut stängningarna då. Det är inte säkert att alla skulle stänga klockan tre för det. Då skulle man sprida ut möten och kollisionsriskerna ännu mer. När alla ställen stänger och alla ska ut samtidigt, det är då riskerna är stora för kollision. Jag har också tittat på hur det fungerar på en del platser i Norge. Där slutar man till exempel att servera alkohol en halvtimme innan man stänger stället. Då får man en lugnare avgång och folk lämnar mer efterhand, säger han.

