Man bröt armen efter att han sparkat polis i bröstet – döms för våldsamt motstånd

Polisen omhändertog mannen utanför en restaurang i centrala Hudiksvall den 21 juli förra året. Enligt polisen ska mannen ha varit mycket berusad och betett sig illa.

När polisen skulle ta in mannen på stationen så vägrade han att gå ut ur polisbilen, och två polismän fick lyfta mannen i armarna och bära in honom. På väg in i arresten slet sig mannen loss och sparkade en av poliserna i bröstet. När två poliser tryckte upp mannen mot en vägg small det till i mannens arm, enligt domen.

Mannen har i förhör uppgett att han gått ut på kvällen den 21 juli för att dricka öl med en kompis, och att han sedan vaknat upp på akuten med en bruten arm. Han säger sig inte kunna minnas vad som hänt däremellan.

Mannen har erkänt brottet, men tingsrätten ser inget större bevisvärde i hans erkännande då mannen inte ska ha något minne av vad som hänt.

Hudiksvalls tingsrätt har nu dömt mannen för våldsamt motstånd. Påföljden blir 30 dagsböter à 240 kronor, totalt 7 200 kronor.

