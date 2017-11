Livsviktigt. Vanvårdade mår dåligt av att inte bli trodda – #metoo väcker behov av revansch

– Jag var på försoningsceremonin och jag bara grät. Nu är vi många som mår dåligt för att vi inte blev trodda. Vad gagnade den här processen oss, säger Nina Underdal Grindsäter, Hudiksvall.

Under hashtagen me too berättar kvinnor om sexuella övergrepp. Det är många som berättar om likartade upplevelser och det väcker starka känslor hos Nina Underdahl Grindsäter. Dels av igenkänning men också av utsatthet.

Hon tillhör de nära 5 000 personer som ansökte om ersättning för att samhället omhändertog dem som barn och de placerades på barnhem och i fosterhem 2014. Staten erbjöd försoning redan 2011 och utlovade ekonomisk kompensation. Men fler än hälften av dem som sökte beviljades inte den upprättelse de önskade sig Besluten kom 2014-15. Av den miljard som staten avsatt för ändamålet återbetalade ersättningsnämnden nära 500 miljoner kronor.

– Det blev ett spel för galleriet. Nu känns det som att det hade varit bättre om de inte gjort någonting av det, säger Nina Underdal Grindsäter.

Vi sitter i hennes kök med två tända ljus och fika. I ett rum intill leker tre av barnbarnen. Vid bordet sitter också en kvinna, som vi här kan kalla för Lena. Hon har nyligen varit inlagd inom psykiatrin för depression och vad hon själv beskriver som en dödslängtan.

– Jag har mått så illa en tid, varit deprimerad. Det har flera orsaker men allt började då, som barn, säger Lena.

När Lena nekades ersättning för några år sedan valde hon att överklaga beslutet. Det gjorde hon i vetskap om att det inte gick att överklaga, Hennes avslag kom 2016 men hon överklagade som en markering att hon blivit illa berörd av hur försoningsprocessen genomförts.

– Just då och där var det svårt att berätta, men efteråt är det många minnen som kommit tillbaka. Jag skämdes för det jag hade upplevt. Men jag är liksom arg också för att vi blev misstrodda, säger Lena.

Tillsammans med fyra syskon placerades hon på barnhem när deras pappas alkoholism ledde till att de for illa i hemmet. Lena var det äldsta syskonet och blev sist i syskonskaran att placeras i fosterhem.

– Jag förstår inte, varför fick inte mamma hjälp att ta hand om oss barn? I stället splittrades familjen, säger Lena.

Av myndigheternas handlingar framgår att Lena när hon var tio år vägde 25 kilo och var kraftigt undernärd. Av protokollet framgår också att Lena ansågs ha tagit skada av den miljö hon vistades i.

– Jag placerades på en bondgård och de ville ha mig där för att jag skulle vara deras arbetskraft. Jag gjorde allt som fanns att göra på en gård och de slog mig när jag inte gjorde som de ville, säger Lena.

Hon var 16 år gammal när hennes halvbror hjälpte henne att lämna fosterhemmet.

– De ville ha mig kvar som arbetskraft , så det blev ett jäkla liv när jag skulle åka, säger Lena.

I fosterhem placerades också Nina Underdal Grindsäter tillsammans med sin yngre bror. Syskonen skiljdes åt och Nina tillbringade sju år i fyra olika fosterhem innan hon kunde återförenas med sin nyskilda mamma.

– Det är fortfarande ett öppet sår att prata om den tiden med mamma. Hon har kämpat för att förlika sig med sina beslut. Det är tack vare mina barn och barnbarn som mamma och jag fått bra kontakt igen, säger Nina Underdal Grindsäter.

Hennes mamma hade träffat en ny man som inte tyckte om barn och det var han som drev på att barnen skulle bli omhändertagna. Två av fosterhemmen som Nina Underdal Grindsäter placerades i var bra tycker hon. En av familjerna höll hon kontakt med under många år. Två av fosterhemmen beskriver hon som hemska.

Den stora försoningsceremonin i Stockholms stadshus 2011 följdes av möjligheten att ansöka om ersättning. Det gjordes inför en ersättningsnämnd som bestod av fem ledamöter. Där berättade Nina Underdal Grindsäter om hur hon blev slagen med rotting på två av de fyra fosterhem där hon varit placerad.

Nina Underdal Grindsäter hade aldrig tidigare blivit slagen, så för henne var det en chock att bli slagen ofta och för minsta lilla sak. Men nämnden förklarade att på den tiden var barnaga tillåtet och att det inte kunde ses som så allvarlig i termer av vanvård.

Jag är mer besviken på hur det här har skötts och att jag inte blivit trodd, än att jag inte fick några pengar

– Jag är mer besviken på hur det här har skötts och att jag inte blivit trodd, än att jag inte fick några pengar, säger Nina Underdal Grindsäter.

När hon var tretton år gammal skiljde sig hennes mamma och Nina Underdal Grindsäter kunde flytta hem igen.

– Det var jobbigt som sjutton att komma hem igen. Jag kände mig bortvald och blev rebellisk. Jag tror min bror tog det sämre än jag. Mamma har mått dåligt i alla år över att hon lämnade bort oss. Med åren har jag blivit otroligt överbeskyddande mot mina barn och barnbarn, säger Nina Underdal Grindsäter.

Som nygift började hon skriva en bok om sina upplevelser som barn, men efter tjugo sidor slutade hon.

– Jag tyckte det var så sorgligt att jag rev alltihop, säger Nina Underdal Grindsäter.

Hon och väninnan Lena var engagerade i föreningen Samhällets styvbarn. Nio personer från lokalföreningen ansökte om ersättning för vad de utsatts för som barn. Bara en av dem fick ersättning.

Som en del i processen erbjöds de sökande åtta besök hos Sankt Lukasstiftelsen. Nina Underdal Grindsäter beskriver det som att hon fick träffa en kurator som förklarade för henne att hon var en bra person. Väninnan Lena valde att tacka nej till erbjudandet.

– Vi är många som mår dåligt. Men vi oroas också över hur barn fortfarande omhändertas och placeras i familjehem som inte är bra, säger Nina Underdal Grindsäter.