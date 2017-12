Kulturskolan avslutade terminen med konsert – inför jättepublik

Före konserten så satt alla medverkande elever mer eller mindre nervösa och väntade på sin tur.

–Jag gillar att spela för folk. Man går in i en egen bubbla och tänker inte på att det är någon som lyssnar, säger Matilda Renström, innan hon går upp på scenen och spelar trumpet i Orkanorkerstern som framför Himlen i min famn och Let it snow. Det var många som kommit för att lyssna, kyrkan var nästan fullsatt.

Stråkorkestern stack ut lite extra med glöd från LED-slingor i fyra instrument när de spelade Pastoral.

