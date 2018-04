Kraftigt uppsving för solceller: ”Det är ju gratis el”

Det är inte bara enskilda hushåll som är intresserade av el från solceller. Jonas Winberg, snickare på Pentab, berättar att de under året ska installera solceller på två företagslokaler, något som innebär flera hundra solcellspaneler på vardera byggnad. Även Hudiksvalls kommun har varit intresserade under flera år; i januari 2014 öppnade en anläggning som då hade som mål att producera 30 000 kilowattimmar under året. Kommunen kommer även i dagarna ut med en utredning som har undersökt solcellernas roll i kommunens energiförbrukning.

Vi står med böjda nackar och kollar upp på när hantverkare sätter upp de drygt 40 paneler som monteras på ena sidan av Bengt Bryngelssons hus i Delsbo; ett arbete som inte tar mer än en dag. Utöver det tillkommer inkoppling av annan elektronisk utrustning, såsom en elmätare som inte bara mäter elförbrukningen utan även hur mycket el som solcellsanläggningen producerar och skickar tillbaka till elnätet.

– Solen har alltid varit ett intressant alternativ – det är ju gratis el från solen, säger Bengt Bryngelsson.

Förutom de nya solcellerna så har han även utfört andra energibesparande åtgärder i huset på stranden till Kyrksjön i Delsbo, bland annat lågenergilampor och en luftvärmepump. Utöver det så har det även tillkommit en elhybridbil i garaget. På frågan om han inte vill ha en helt eldriven bil så är han lite tveksam.

– Tekniken är inte riktigt där än, men kanske till nästa bil.

Att äga en bil som helt eller delvis är driven av el är vanlig orsak till att skaffa solceller, förklarar Jonas Winberg som tillsammans med sina kollegor sätter upp solcellspanelerna på Bengts tak. En eldriven bil drar upp ett hushålls elförbrukning, något man kanske vill tänka på när man installerar solceller. Detta för att det ofta är bäst för en husägare att endast räkna med att täcka upp sitt eget behov - om man skickar ut mer el i nätet från sina solceller än vad man köper och förbrukar från nätet omfattas man nämligen i nuläget av ett annat regelverk hos till exempel Skatteverket.

En orsak till den ökade efterfrågan är olika bidrag som både privatpersoner och företag kan söka, framförallt ett statligt investeringsstöd som drar bort 30 procent av installationskostnaderna. Ett stöd som Bengt Bryngelsson ska söka, men inte påverkade hans beslut att installera solceller nämnvärt:

– Nej, jag skulle ha installerat solcellerna ändå. Det kändes som att det var nästa steg, och de ökar dessutom värdet på huset.

Förutom att ha tagit en konsultation från ett företag om hans hus var lämpat för solceller så har Bengt även använt sig av den mängd verktyg och sidor med information som finns för den som är intresserad av solkraft för att läsa på. För solceller passar inte alla hus och tomter; bland annat måste lutningen på taket vara bra, och delar av taket får inte heller vara skuggat. Den kan då, beroende på hur man har byggt, dra ned effektiviteten på hela anläggningen:

– Det beror lite på vad och hur man har installerat, men om en panel blir skuggad så kan det strypa produktionen på hela installationen – lite som att du skulle kliva på en vattenslang, förklarar Wille Snell, arbetsledare på Sörens El.

Från taket i Delsbo berättar Jonas Winberg att hans företag redan har nästan dubbelt så många installationer av solceller inplanerade som hela förra året. Installationen av de 1,5 meter långa solcellerna är en rättfram process på en normalstor villa och tar inte mer än en dag. Solcellerna börjar även alstra ström så fort solen lyser på panelerna, men det är ofta väntetid på elmätarna som elnätsägarna måste installera för den producerade elen. Så även om solen skiner en dag som denna, måste Bengt Bryngelsson vänta ett tag till på sin solcellsproducerade el.

