Kallade sig "Terrorist Bombaren" – nu avgår Moderaternas ordförande i Hudiksvall

Han väljer att kliva av posten som ordförande för partiet efter att "mitt förtroende har ifrågasatts efter den senaste tidens turbulens", skriver han på Facebook.

Det var under förra veckan som Richard Schleenvoigt skrev in sig som besökare i Hudiksvalls kommunhus under namnet "Terrorist Bombaren". Han gjorde det för att testa säkerhetssystemet, uppgav han.

Efter händelsen gick Schleenvoigt ut med en ursäkt i sociala medier där han kallade sitt beteende för "vårdlöst, ogenomtänkt och omoget". Nu kliver han alltså av posten som ordförande.

"Jag hyser inget agg mot någon person i Moderaterna och jag kommer givetvis fortsätta mitt engagemang inom partiet även om det här kapitlet nu är avslutat", skriver Richard Schleenvoigt.