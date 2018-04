ISA, Ulrik Munther och Theoz – jubilerande sponsor firar med nya artister till Hudikkalaset

Förra veckan meddelade arrangörerna att biljettköpen ser ut att gå mot rekord inför Hudikkalaset i sommar. En tredjedel av artisterna som är klara för festivalen har presenterats, och nu är ytterligare tre spelningar planerade.

I samband med att en av huvudsponsorerna, Hälsinglands Sparbank, fyller 170 år passar banken på att fira med tre artister under just Hudikkalaset. Artisterna som kommer att spela under 170 minuter är Ulrik Munther, ISA och Theoz.

– Hudikkalaset är en stor och viktig händelse i bygden och vi har haft ett väldigt fint samarbete under åren för barn och ungdomar. Att fira vår födelsedag och lägga 170 minuters underhållning på Hudikkalaset känns som ett perfekt firande, säger Anna Karin Edeborg på Hälsinglands Sparbank, i ett pressmeddelande.