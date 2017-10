Hudiksvallsbo döms för barnpornografibrott – hade över 500 bilder

Mannen erkände såväl innehavet som att han spridit två bilder och en film till en annan användare på ett fildelningsnätverk.

Det var under slutet av januari som polisen fick in en anmälan från tysk polis, som spårat mannens dator via en fildelningssajt. Vid husrannsakan i mannens bostad hittades spår av det barnpornografiska materialet.

Läs mer: Hudiksvallsbo åtalas för barnpornografibrott – spårades av tysk polis

När han konfronterades med materialet sa mannen att han känt en sorts spänning eller dragning till det förbjudna.

Mannen är tidigare ostraffad och får nu villkorlig dom samt 80 dagsböter à 120 kronor, totalt 9 600 kronor i böter. Polisen beslagtog två datorer och en hårddisk, som mannen nu inte får tillbaka.

