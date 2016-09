Hudiksvalls sjukhus i topp när AT-läkarna betygsätter

SYLF genomför sedan 2000 en årlig ranking av landets AT-orter i syfte att undersöka kvaliteten på AT*, läkarnas allmäntjänstgöring, och för att underlätta så väl den enskilde underläkarens val av AT-ort som det lokala förbättringsarbetet.

Totalt har 69 sjukhus i Sverige deltagit i undersökningen och därefter rankats efter sina svar. Årets AT-ranking besvarades av 1366 läkare som just nu gör eller nyligen avslutat AT.

I rankinglistan hamnar Hudiksvalls sjukhus på en 14:e plats av 69. Sjukhuset får 5,31 i snittbetyg av möjliga 6 poäng. Genomsnittsbetyget är 4,77. Hudiksvalls sjukhus delar därmed fjortondeplatsen med Västerviks sjukhus.

Hudiksvall får dock en sämre placering än vad sjukhuset fick ifjol, då Hudiksvalls sjukhus då hamnade på en 11:e plats. Men det är ändå en förbättring sedan 2014, då sjukhuset låg på 17:e plats i tabellen.

Många av landets AT-orter håller hög kvalitet men fortfarande finns det ett stort antal svarande som ger en oroväckande bild av tillståndet för AT.

Undersökningen och rankingen baseras på AT-läkarnas egna erfarenheter och svar om kvaliteten på handledning, introduktion och kollegialt stöd under de olika placeringarna under AT samt övergripande områden som arbetsmiljö och lönesättning.

*Fotnot: AT är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning på läkarprogrammet. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

