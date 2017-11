Hudiksvalls biogassamarbete spricker – Sundsvall drar sig ur: "Stor besvikelse"

Det är Sundsvall, Östersund och Hudiksvall som i flera års tid har haft planer på att bygga en gemensam biogasanläggning för matavfall i Korsta, Sundsvall. I februari förra året bildade de inblandade kommunerna ett gemensamt produktionsbolag, Biogas i Mellannorrland AB.

Projektet skulle slutredovisas i mars, men redan nu har Sundsvalls kommun meddelat att man inte är beredda att fortsätta.

Det var Socialdemokraterna i Sundsvall som till slut kom fram till att det var ett för stort risktagande. Beslutet meddelades av Peder Björk (S), kommunalråd i Sundsvall, skriver Sundsvalls tidning. Det handlar dels om en oklarhet om tillräckliga mängder avfall kan samlas in, men även om en osäkerhet om biogas kommer att vara eftertraktat i framtiden.

- Det är en stor besvikelse att projektet inte blir av eftersom jag är övertygad om att det här hade varit en bra lösning. Inte minst mot bakgrund av att projektet blivit tilldelad drygt 80 miljoner kronor i pengar från Klimatklivet, säger Mikael Löthstam, i pressmeddelandet.

Läs mer: Naturvårdsverket ger 84 miljoner till biogasanläggning utanför Sundsvall

Hudiksvalls kommun letar nu efter nya lösningar för att ta hand om matavfallet, efter att man dragit igång ett projekt för att samla in avfallet. Målsättningen under nästa upphandling kommer vara att matavfallet ska omvandlas till biogas, enligt Mikael Löthstam. Under tiden kommer matavfallet att komposteras.

Plus: Stort intresse att matsortera i Hudiksvall: "Inser att vi måste göra något för miljön"

Plus: Hon tror på biogas i framtiden – trots låg efterfrågan: "En omställning som tar tid"