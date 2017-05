Hudikkalaset listas med Sweden Rock och Way Out West som årets måstefestivaler

Hudikkalaset arrangeras för åttonde året i rad och intresset bara ökar. I veckan kom listan från sajten Rodeo på "Festivaler du inte får missa i sommar". Hudikkalaset delar lista med bland annat: Way Out West, Sweden Rock Festival och Peace And Love.

Tidigare i år berättade arrangör Erik Ohlsson att satsningen för årets kalas är större än någonsin.

– Vi vill fortsätta kliva framåt och satsar mer och mer. Vi spänner bågen ännu mer i år, säger Erik Ohlsson, arrangör.

Läs mer: Hudikkalaset vill bli en av de bästa festivalerna: "Vi spänner bågen ännu mer"

Hudikkalaset anordnas på Köpmanberget 28 och 29 juli och kommer att bli ett större festivalområde än tidigare år.

Artister 2017: Veronica Maggio, Jerry Williams, Anton Hagman, Nause, Little Jinder, H0V1, Jireel, Selma och Gustaf with the Unmarried Queen, Rhys, Engmans Kapell, MAJA och Maria Hazell, Sofia Karlsson.

Läs även: Hudikkalaset presenterar ny scen – och fyra nya artister

Läs även: Sofia Karlsson till Hudikkalaset: "Ska kännas nära och på riktigt"