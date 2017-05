Hittaut tillbaka för fjärde året: "Hudiksvall var flitigast förra året"

Den 15 maj drar årets Hittaut igång och i år har 150 checkpoints placerats ut runt om i Hudiksvalls kommun. Vid lunchtid släpps årets karta på Kanalbron i Hudiksvall.

– Intresset för att leta checkpoints i sin närmiljö har under de tre tidigare åren ökat betydligt för varje år, säger projektledare Andreas Davidsson.

Förra året lockade projektet över 1700-deltagare och Hudiksvall var den flitgaste sett till det procentuella deltagandet. I år kommer även deltagarna ges möjlighet att via mobil-appen navigera sig digitalt och samtidigt utnyttja mobilens gps.

– Det är enkelt och gratis att vara med. Vi vet att det fungerar och gör att fler människor kommer ut i naturen och motionerar vilket är helt fantastiskt, säger Andreas Davidsson.

De tre arrangörsklubbarna Hudiksvalls OK, Forsa OK och OK Dellenhar nu knutit ett treårsavtal med Hudiksvalls kommun inom ramen för IOP, idéburet offentligt partnerskap – vilket gör att man alltså trycket projektetsfortlevnad de närmsta åren.

