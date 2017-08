Polisen fick in anmälan om den stulna robotgräsklipparen tidigt på onsdagsmorgonen. Den ahde stulits någon gång under natten. Den sista gps-position som skickats in var från 02.30-tiden på natten. När de åkte dit, en plats efter länsväg 669 mellan Iggesund och Sörforsa, hittades gräsklipparen. Men maskinen var då sönderplockad i mindre bitar.

Det finns i nuläget ingen misstänkt för stölden.

