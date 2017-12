Grannen om skriket natten då Tova mördades: "Det var som panikångest-skrik"

Läs mer: Direktrapport: Följ rättegången om mordet på Tova Moberg här – nya förhör med vittnen

Under tisdagen fortsatte rättegången i fallet Tova Moberg. Hittills har flera personer hörts i målet, gällande kvällen för mordet.

Bland annat har 22-åringens närmaste, som var vid den misstänkta mordplatsen i anslutning till mordet, berättat om hur de på uppmaning av expojkvännen ljugit för polisen.

Även flera personer som varit på gården några timmar innan Tova mördades har vittnat, bland annat angående vad 22-åringen haft på sig för kläder.

Under tisdagen fortsatte vittnesförhören. Det handlar nu om att kartlägga kvällen för mordet.

Sedan tidigare har en av Tovas bästa väninnor berättat om hur Tova planerat att komma till en fest i Näsviken. Men hon kom aldrig dit - och kontakten mellan dem bröts under natten. Under tisdagen vittnade flera personer, däribland flera som varit på festen, om Tovas planer för kvällen på ungefär samma sätt.

I det sista samtalet med väninnan säger Tova att hon letar skjuts till festen, vittnar flera om.

Även två grannar till 22-åringen vittnade i rätten. De tittade på Melodifestivalen under lördagsnatten, när mannen gick upp för att lägga sig. Fönstret är öppet, och det är tyst. Plötsligt hör han ett skrik.

– Jag reagerade, det var som panikångest-skrik, som att någon skriker i rädsla, säger grannen i rätten.

Han beskriver rösten som ljus och gäll.

– Jag är säker på att det var ett kvinnoskrik, säger grannen.

Även en kvinna som fick ett samtal av 22-åringen dagen efter mordet hördes under tisdagsförmiddagen. Hon berättade om hur expojkvännen, som hon känt i flera år, ringde henne och berättade om hur Tova lämnat gården under lördagkvällen. Han drar samma berättelse som han gör när han ringer till SOS precis innan. Han säger till kvinnan att han sett Tova gå från gården och hoppa in i en bil, och att det varit en "utlänning" som kört.

22-åringen uppmanade kvinnan att sprida ordet.

– Han sa åt mig att jag skulle sprida det. Han sa att han var rädd att det skulle gå rykten om att han var Iggesunds mördare, säger kvinnan i rätten.

Expojkvännen vad noga med varför, enligt kvinnan.

– Han sa att han skulle veta vilka hans äkta vänner är, utifall han skulle bli anhållen, säger hon i rätten.

Vittnesförhören fortsätter efter ett lunchuppehåll vid Hudiksvalls tingsrätt. Följ vad som händer i rättssalen, minut för minut, här.

