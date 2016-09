Grannbråk om försvunna katter slutade i polisanmälan

Under söndagseftermiddagen fick polisen in ett samtal från en man i 25-årsåldern och boende i Hudiksvall som sade sig fått sina två katter stulna under föregående natt.

– Någon ska under natten ha tagit sig in i hans lägenhet och tillgripit hans två katter. Gärninsmannen ska ha tagit sig in genom dörren som han av någon anledning inte kunnat låsa, säger Peter Hultqvist, vakthavand befäl vid Gäävleborgspolisen.

Mannen sade sig även ha specifika misstankar mot en jämnårig kvinna.

– Hon ska tidigare ha sagt till honom att han är en djurplågare eftersom han har innekatter, säger Peter Hultqvist.

Senare på kvällen, vid 22-tiden, fick polisen in ett nytt samtal i ärendet. Den här gången från nämnda kvinna, då mannen tagit saken i egna händer och uppsökt henne.

– Mannen har då varit där och eftersökt sina katter och ska då även ha uttalat hotelser, säger Peter Hultqvist.

En patrull åkte då ut till adressen och förhörde mannen som nu är misstänkt för olaga hot.

Katterna är inte återfunna.