Glada Hudik-teatern ger sig ut på avskedsturné – och öppnar för nytt projekt

Det blir inget stopp i Hälsingland den här gången. Under avskedsturnén besöks Norrtälje, Stockholm, Östersund, Härnösand och Gävle. Under turnén kommer teatern även att genomföra skolprojektet "Barn föds inte med fördomar". Projektet vänder sig till elever i årskurs 4-6 för att få barn att acceptera och uppskatta olikheter. Som avslutning bjuds klasserna in för att se föreställningen.

-Responsen från elever, lärare och föräldrar har varit överväldigande. Vi vill att barn tidigt, på ett naturligt sätt, får möta och fundera kring olikheter. Tyvärr känns det som att det här projektets budskap just nu är viktigare än någonsin, säger Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, i ett pressmeddelande.

Trollkarlen från Oz hade premiär i Iggesund i februari 2014. Sedan dess har det blivit många föreställningar.

– Hittills har 120 000 personer sett föreställningen, men nu är det sista chansen. Efter detta börjar arbetet med nya projekt, säger Pär Johansson.

