Flera inbrott i fritidshus utanför Enånger – stal tv och alkohol

I ett av fritidshusen ska tjuvar ha tagit sig in under natten mellan den 2 och 3 januari. Enligt uppgifter från polisen ska de ha slagit sönder ett fönster och tagit sig in till farstun, samt brutit upp dörren till en bod. Gärningsmännen ska då ha genomsökt huset och stulit en tv och tre flaskor med whisky och rom, samt en verktygslåda och en slipmaskin. Stölden anmäldes av ägaren under onsdagen.

Mellan den 1 och 3 januari ska tjuvar ha tagit sig in i ytterligare ett fritidshus i samma område, då de gått in via ett köksfönster. Där ska de ha rotat och rivit runt bland sakerna, men ingenting har anmälts stulet.

I samband med att de båda inbrotten anmäldes fick polisen uppgifter om ytterligare ett inbrott, och ägaren kontaktades. I det fallet ska tjuvar ha tagit sig in i fritidshus genom att haka av ett fönster, samt i husvagn placerad utanför genom att bryta upp dörren. En vattenkokare har anmälts stulen.

Polisen har spår av två personer som observerats i en bil med skrymmande gods, men det är oklart om någon gripits.

