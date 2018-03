Fem punkter från Hudik/Björkberg–Tullinge: "Taket nästan lyfte på Håstaholmen"

Läs mer: Seger i ödesmatchen – se när Hudik/Björkberg firar det nya allsvenska kontraktet

► DRAMATIKEN

Förutsättningarna inför sista omgången i norra allsvenskan var att Hudik/Björkberg hade två poäng till godo på Granlo under nedflyttningsstrecket. H/B tog emot Tullinge hemma på Håstaholmen samtidigt som Granlo mötte redan nedflyttningsklara Täby på bortaplan. I inledningen av tredje perioden var det helt jämnt och oavgjort i båda matcherna. Men mer dramatik än så blev det inte. H/B drog sedan ifrån och säkrade segern efter en stark avslutning på matchen. Granlo förlorade också till slut med 6-8.

► PUBLIKEN

H/B stod inför den sista omgången på ett nästan exakt samma publiksnitt som förra säsongen med 359 åskådare per match. Men i ödesmatchen slöt verkligen Hudiksvallsborna upp och stöttade sitt lag från den första till den sista minuten. Det var trångt på läktarplats när hela 650 åskådare fanns på plats. Och när Alexander Hallvars Persson tryckte in 5-3 i mitten av den sista perioden var det så att taket nästan lyfte på Håstaholmen. Men nästan alla drog ändå en lättnadens suck när domaren blåste för full. Det betyder att H/B spelar i allsvenskan även till hösten och för fjärde säsongen i rad.

► BRILJANTE SIMON BERGSTRÖM

15 minuter in i den första perioden och vid ställningen 0-1 fick Tullinge en straff och ett gyllene läge att utöka ledningen. Men då klev målvakten Simon Bergström fram och räddade laget. Marcus Eriksson gick sakta, sakta fram mot målet, men Bergström höll sig hela tiden kall och var följsam. Men det var inte enda gången målvakten briljerade under matchen. Han blev välförtjänt utsedd till matchens bästa hemmaspelare och bara under den andra perioden svarade han inte mindre än tre riktigt vassa räddningar. Och sett till hela säsongen är Bergström en stor anledning till att H/B säkrade kontraktet.

Läs mer: H/B:s tränare inför sista matchen – då kontraktet ska säkras: "Kommer bli en riktig fest"

► FÖRSTAKEDJAN VINNARVAPNET – IGEN

Jakob Jonsson, Alexander Hallvars Persson och Viktor Jansson har får kläda sig i matchvinnarrollen många gånger under åren. Nu var det återigen just den kedjetrio som visade vägen. Under den andra perioden vände de nästan ensamma på matchen från ett underläge med 0-1 till ledning med 3-2. Allra hetast var Hallvars Persson med tre mål. Jonsson stod för två mål och en assist och finurlige Jansson svarade två framspelningar.

► FLERA FRÅGOR INFÖR FRAMTIDEN

Det var tredje säsongen i rad som H/B spelade en helt avgörande match i den sista omgången för att rädda kontraktet. Frågan är vad klubben behöver göra för att undvika det i framtiden. Helt klart är i alla fall att det under många år varit alldeles för turbulent på tränarsidan. Där måste H/B nu hitta en mer långsiktig lösning och inhoppande Emil Strandell kan mycket väl vara svaret på den frågan. Klubben har också ett stort jobb att göra på spelarsidan. Ett frågetecken är Kristoffer Asp - backen från Sundsvall som är en av lagets absolut viktigaste spelare. Ständige poängmaskinen Jakob Jonsson har också, liksom Alexander Persson Hallvars ett kontakt som nu går ut.

Läs mer: Hudik/Björkberg vann borta mot Umeå – allt i egna händer inför sista matchen

Läs mer: Tung förlust för Hudik/Björkberg i måstematchen mot Granlo: "Det är jättejobbigt"