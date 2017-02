Fartfyllt när Sharon Dyall gästade Hudik Big Band

Det var nästintill fullsatt på nedre parkett när storbandet klev på scenen. De inledde med tre låtar på egen hand innan Sharon Dyall gjorde de sällskap på scenen.

– Jag vill inleda med en av mina absoluta favorit låtar, Come Rain or Come Shine, säger hon.

Det här var första gången som Hudik Big Band uppträdde tillsammans med Sharon Dyall.

– Jag har blivit så varmt mottagen. De har tagit emot mig med öppna armar, säger Sharon Dyall efter den första låten tillsammans med bandet.

I klippet nedan finns ett smakprov från lördagens konsert med Sharon Dyall och Hudik Big Band på teatern i Hudiksvall.

Hon har varit skådespelare i Varuhuset och medverkat i musikaler som West Side Story, A Chorus Line och nu senast Chicago.

– Jag står med fötterna i båda jazz och musikalvärlden, säger hon.

Storbandet avslutade första setet med att själva spela en ballad med trumpetsolo.

– Det här är så häftigt, säger storbandets ledare Nore Sundqvist när han tackar Sharon Dyall för den första halvan av spelningen.

