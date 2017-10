Efter skandalmatchen i Färila – nu varnas klubben av förbundet

LÄS MER: Domarbasen ryter ifrån efter skandalscenerna i Färila: "Ser väldigt allvarligt på det"

Färila och Näsviken möttes den 23 september i den näst sista omgången av division 5. Det var efter slutsignalen av matchen som skandalen inträffade. Tumult bröt ut på Färila IP när publiken rusade in på planen och bland annat fick gästernas målvakt ett slag i magen samtidigt som domarteamet kändes sig hotade och tvingades gå in i omklädningsrummet.

Sporten har vid flera tillfällen skrivit om händelsen. Nu har också Hälsinglands fotbollförbund behandlat en anmälan från Näsvikens IK mot Färila IF för brister kring arrangemanget. I beslutet står det att tävlingskommittén ser allvarligt på det inträffade och ger en erinran till Färila.

I ett pressmeddelande förklarar Hälsinglands fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) sitt beslut:

"Efter en samlad bedömning av de inkomna handlingarna gör DTK bedömningen, att Färila IF bl a utifrån förutsättningar i matchen, ev hotbild och tidigare historik inte kunnat förutse att någon allvarligare incident skulle kunna inträffa. Utifrån det anser DTK vidare inte att Färila IF kan åläggas påföljd utifrån 6 kap 5 §. Däremot vill DTK erinra Färila IF om vad som föreskrivs i Tävlingsbestämmelserna 6 kap, föreningens ansvar. DTK förutsätter också att Färila IF internt fortsätter att arbeta med det inträffade och gör sitt yttersta för att detta inte ska återupprepas".

