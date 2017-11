Efter lastbilskrocken vid Välsta – E4 stängs av under bärgningsarbetet

Räddningstjänsten varnade redan under måndagen att bärgningsarbetet skulle dra ut på tiden, eftersom två lastbilar var inblandade. Trafiken leds under arbetet om längs väg 307 via Jättendal, Bergsjö och Ilsbo fram till Hudiksvall.

Olyckan ägde rum vid klockan 13.30 på tisdagen i södergående riktning på E4, då en en av lastbilarna fick problem med motorn, och den bakomliggande ska ha kört in i den framförvarande, som därmed hamnade i diket.

En person fick föras till sjukhus i samband med olyckan.

