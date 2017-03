De cyklar i 12 timmar – för cancersjuka barn

Spin of Hope, som är Barncancerfondens största event under året, går mot nya rekord. Under 12 timmar cyklar omkring 30 000 personer på 93 platser över hela landet för att samla in pengar till stöd för barn som drabbats av cancer, och deras familjer. På Friskis & Svettis i Hudiksvall var det full fart.

– Intresset har varit väldigt bra. Alla våra cyklar som vi har är uppbokade och har varit det under en längre period, säger Ninni Ekström, verksamhetschef på Friskis & Svettis i Hudiksvall.

Har ni ett mål på hur mycket pengar ni vill få in i år?

– Förra året samlade vi ihop cirka 60 000 kronor. Och vi siktar alltid på att få in mer. Och jag hoppas att vi får det i år, säger hon.

