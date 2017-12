Cancermatchen växer i styrka: "Det känns helt otroligt"

Intresset för Cancermatchen på Glysishallen i Hudiksvall har vuxit enormt jämfört med första året, enligt arrangörerna. Eventet går ut på att samla in så mycket pengar som möjligt till Cancerfonden. Målsättningen under första året var att samla in 40 000 kronor och det överträffades rejält. Resultatet då blev 185 000.

– Vem man än frågar omkring sig, så är det alltid någon som har en anhörig som drabbats av cancer. Jag tror att det är därför så många vill vara med och bidra, säger Filip Kiltorp, som arrangerar eventet tillsammans med Andreas Arvidsson.

De tillhör Lindefallet SK som möter Järvsö IK. Matchen står i centrum, men det sker också mycket runt omkring.

– Det är lite stressigt, men under kontroll, säger Filip Kiltorp strax innan matchen drar i gång på fredagskvällen.

Arrangörerna hade då arbetat med att ställa i ordning roll-ups, ordna bord till försäljare, kolla ljud och ljus, tända marschaller, ställa upp bilar, med mera, innan de åkte för att äta middag med laget.

– Förhandsintresset är jättestort. Den senaste veckan har det exploderat. Folk stannar och frågar oss om det som händer, om det finns biljetter och vilken tid de ska komma, berättar Filip Kiltorp.

Eventet inleddes med en buffé för allmänhet och företag, men gästades också av polis, brandkår och ambulans som visade upp sina verksamheter. Arrangörerna har fått många lyckönskningar och erbjudanden om hjälp.

– Jag skulle tro att vi får veta den exakta summan i början av nästa vecka, men vi kommer i alla fall att hamna över 300 000 kronor, säger Filip Kiltorp.

