Biltjuv gripen av polis i Friggesund: "Hon stal bilen mitt framför näsan på ägaren"

Vid 23.35 greps en en påverkad kvinna i 50-årsåldern för bilstölden och fordonet kunde lämnas tillbaka till ägaren utan några skador.

– Ärendet kom in till oss under kvällen och vi jobbade med det länge. Men vi hade bra vittnesuppgifter. Hon hade hoppat in i bilen och kört därifrån i princip mitt framför näsan på ägaren, säger Per Bjurström vid polisen.

Han fortsätter:

– Dessutom fanns det spår i snön och hon hade inte kört så lång. Vi spårade med hundpatrull.

Kvinnan greps utan någon dramatik och är misstänkt för bilstöld bland annat.