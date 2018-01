Bärgningen av lastbilen på E4 drabbar resenärer – flera inställda bussturer

X-trafik meddelar att flera turer har fått ställas in då bärgningsarbetet på E4 dragit ut på tiden under onsdagen. Det gäller i nuläget linje 29 mellan Tjärnviksvägen och Hudiksvalls station, som varken kunnat köras via E4 eller omledningsvägen över Strömsbruk.

Linje 28 från Hudiksvalls station till Iggesund centrum och linje 29 från Hudiksvalls station till Tjärnviksvägen drabbats också av totalstoppet på omledningsvägen.

X-trafik meddelar också att linje 329 från Hudiksvall till Sundsvall leds om via Bergsjö och därför blir försenad. Såhär skriver X-trafik på sin hemsida: "Det är stora förseningar för Buss linje 329 från Hudiksvalls station kl 19:36 mot Sundsvall Navet på grund av olyckshändelse. Ny beräknad tid för avgången är 21:00."

