Andréa Bromhed fick hjärtinfarkt som 35-åring – men ingen diagnos: "Hjärtat sackar så att tillvaron bleknar"

Hon var i Stockholm för att hålla i en ledarskapsutbildning. Det var den 25 september förra året då Andréa Bromhed upplevde en plötslig, stark smärta vid skulderbladen, en smärta som strålade upp i nacken och ut i högra armen. Hon kräktes av smärtan och när den gick över kände hon sig trött. Så trött att hon somnade på tunnelbanan. Så trött att hon ställde alarmet för att vakna när tåget kom till Hudiksvall. Själv tänkte hon att det hade med anspänning att göra, och hennes gamla whiplashskada.

Dagarna gick och Andréa Bromhed blev svagare och svagare. Ibland rusade hjärtat med 140 slag i minuten, ibland sjönk hjärtfrekvensen under 40 slag i minuten. Hjärtat kunde dröja sju sekunder mellan slagen när hon sov. Sjukvården hittade inte vad som var felet på denna vältränade trebarnsmor i 35-årsåldern.

–De flesta samtal slutade med frågan: ”Du tror inte att du är utbränd ändå?”

Andreá Bromhed beskriver att när hon försökte hitta svaret på den frågan med hjälp av internet så drabbades hon av Morbus Googleus, där allt slutar med döden. Hon tog hjälp av internet för att söka orsaken, till att hon var så svag att hon knappt orkade gå ner på stan. Hon som tidigare sprang sex kilometer för att rensa skallen efter en arbetsdag.

–Det var förvånande att jag blev sjuk då, för jag mådde så bra och tyckte att många delar i livet fallit på plats. Till slut intalade jag ändå mig själv att det var något psykiskt fel på mig. Självdiagnostik är bokstavligt talat livsfarligt, säger Andréa Bromhed.

Då blev hon tillrättavisad av läkare, som förklarade att hon hade något fel på hjärtat.

Tillsammans med familjen kämpade hon för att få en diagnos. På dagarna sov hon middag, inte bara en, utan två gånger, men somnade ändå i tv-soffan med barnen. Hon ville känna närheten till dem samtidigt som hon oroade sig för att tyna bort i sin orkeslöshet.

Maken och de tre barnen var oroliga och Andréa Bromhed tog på sig rollen att vara den som tröstade familjen. Hon tänkte att inget blir bättre av en depression och tog hjälp av galghumorn. När hon kände hur rummet började snurra föreställde hon sig att det var samma känsla som att åka ruschkana med barnen. ”Litet hjärtfel har ingen dött av”, skämtade familjen.

–I den situationen ska jag förklara för barnen att jag inte kommer att dö bara för att jag är hjärtsjuk. Och det ska jag göra med trovärdighet, säger Andréa Bromhed.

Alla värden i kroppen var acceptabla, stresshormonerna på stabil nivå, läkarnas spekulationer spänner från diskbråck till utbrändhet. Hjälplösheten breder ut sig. Som förtroendevald är Andréa Bromhed en person med inflytande, debattlysten och angelägen om att fatta beslut utifrån sitt uppdrag som miljöpartistisk politiker. Men under den här sjukdomstiden känner hon en önskan att få hjälp, som är så stark att hon inte längre vågar ställa krav på sjukvården i rädsla för att trampa någon på tårna.

–När du ligger där på britsen och hjärtat sackar så att tillvaron bleknar, då är du så beroende av att få hjälp.

Månaderna går och hon stänger ner alla sociala medier. Hon vill inte längre svara på människors frågor eftersom hon inte har några svar.

Vid ett besök i Gävle träffar hon en kvinna som frågar hur hon mår. Av henne får Andréa Bromhed rådet att kontakta Patientnämnden, den instans dit patienter kan rapportera felbehandlingar inom sjukvården. Patientnämndens kansli återkommer till Andréa Bromhed med ett namn på en läkare som fått uppdraget att utreda hennes fall.

–Där började vägen tillbaka till livet. Patientnämnden, tillsammans med mina barn, har räddat mitt liv, säger Andréa Bromhed.

Hon sitter vid köksbordet i villan och tystnar. Tårar börjar blänka i ögonen.

–Jag trodde inte det skulle bli så här känslosamt att berätta, säger Andréa Bromhed.

En dag i slutet av sommaren undrar en bekant vad han gjort för fel som inte längre kan se vad hon skriver i sociala medier. Han verkar ställa frågan i tron att hon aktivt hindrat honom från att se hennes digitala profil – i själva verket ville Andréa Bromhed bara gömma sig och slutat publicera sig på Internet.

Frågan fick henne att vända på perspektivet och fundera på om hon kan ha något att berätta om sin situation. Profilen öppnades tillsammans med bloggen Hjärtstark. En hjärtsjuks berättelse och önskan om att bli Hjärtstark.

–Jag hade flytt in i sömnen men fick en tsunami av medkänsla och omtanke när jag vågade vara sårbar och öppen. Jag fick empati från håll som jag inte förväntat mig och förstod att de vill inte att min röst ska tystna, säger Andréa Bromhed.

Medkänslor som exempelvis innebar att ibland står det en färdiglagad middag på trappen när hon kommer hem från en läkarundersökning. Guld värt för en barnfamilj intygar Andréa Bromhed. Maken Stefan fick frågor om hur det går för familjen.

–När jag bara ville försvinna, sitta här och tyna bort eftersom ingen hittade felet på mig, så fick människor mig att förstå att det var inte bara var barnen som skulle sakna mig.

Den 20 augusti i år ligger Andréa Bromhed ensam på soffan och märker hur hjärtat slår allt långsammare och beskriver hur tillvaron blir suddigare och suddigare. Kanske är det slut nu tänker hon. På Instagram lägger Hudikbördiga designern Frida Jonsvens samtidigt ut en två år gammal film där hon går med kryckor. Efter en tredje ryggoperation har hon lyckats ta sig upp ur rullstolen. Frida Jonsvens beskriver sin kamp och tillägger: ”Jag vill bara skicka en tanke till dig som kämpar just nu. Och berätta att det kommer bli bättre. Tro mig. Kan jag, kan du”.

Bara dagar efteråt kommer beskedet att läkarna tror sig veta vad som var fel. Smärtorna Andréa Bromhed upplevde vid sitt Stockholmsbesök den 25 september 2016, kallas tyst hjärtinfarkt vilket i sin tur kan ha orsakats av en hjärtmuskelinflammation som Andréa Bromhed insjuknade i julen 2014. När hon googlade sina symptom, hade hon noterat ett enda ingrepp som hon absolut inte ville genomgå. Andréa Bromhed kallades till just en sådan operation som genomfördes den 18 oktober i år.

Vid en hjärtablation går läkaren in i hjärtat för att med hjälp av värme och kyla lokalisera och korrigera det område i hjärtat som orsakar rytmrubbningen. Patienten är vaken under ingreppet för att tala om för läkaren vad hon känner. Under ingreppet låg Andréa Bromhed med armarna fastspända rakt ut från kroppen. Hon fick inte lyfta på huvudet. Hennes känsla var att hon låg fastspänd med bara sig själv och takplattorna under de fem timmar som ingreppet tog.

Läkaren blev vid ett tillfälle tvungen att pressa katetern genom en skiljevägg i hjärtat. Upplevelsen motsvarade smärtan från hjärtinfarkten förklarar Andréa Bromhed. Inför operationen hade hon oroat sig för att den mentala ihopklappningen hon hittills klarat sig från, skulle komma efter ingreppet.

–Idag är jag tacksam för att operationen var så jobbig, för jag kände mig urstark bara av att ha klarat mig igenom den, säger Andréa Bromhed.

Några dagar efter operationen hör Miljöpartiets valberedning av sig. De undrar om hon kan tänka sig att bli nominerad som en av partiets kandidater till riksdagen. Andréa Bromhed väljer att tacka ja och partidistriktets nomineringsmöte den 26 november, röstar fram henne till partiets främsta kandidat till riksdagen från Gävleborg.

–Jag kände att jag vill göra någonting mer av det liv som jag har fått. Visst tänkte jag på att vara mer med familjen, men jag vill visa mina barn, och kanske också andra i liknande situationer, att det här är en röst för viktig för att tystna, säger Andréa Bromhed.

Hon beskriver sig som en tjej från landsbygden, trebarnsmor uppvuxen med en multikulturell bakgrund i en underklassmiljö som idag har skapat sig en bra tillvaro utifrån de egenskaper och förutsättningar som hon har. Det senaste årets erfarenheter värderar hon också högt både som riksdagskandidat och för henne personligen.

-Jag tror att hjärtluffarresan fortsätter hela livet, även om du går med skrubbade knän. Det är inte över förrän det är över, för rätt vad det är så vänder det, säger Andréa Bromhed.