Hon laddade ner vår app och vann en telefon: "Jag är mycket överraskad"

Under våren kom en uppdaterad version av helahälsingland.se som app, med flera nya funktioner. Bland annat kan du nu ställa in vilka ämnen och geografiska områden du vill följa och få nyhetsnotiser om, och appen är dessutom snabbare än tidigare. Tiotusentals har laddat ner den och får nu lokala nyheter på ett snabbt sätt direkt till sin mobil.

Under våren drog vi igång en tävling. Ladda ner appen, ställ in så att du får nyhetsnotiser om det just du är intresserad av och svara på en fråga. De som gjorde det hade sedan chans att vinna en Iphone. Och det är nu klart vem vinnaren är: Ingrid Durhem från Iggesund.

– Jag är mycket överraskad, man brukar ju aldrig vinna, säger en glad vinnare när vi ringer upp henne.

Ingrid Durhem berättar att hon är en flitig användare av helahälsinglands app, och att hon får nyhetsnotiser till sin telefon när något hänt i de områden hon valt att följa.

– Det är jätteintressant. Man blir liksom väckt, att det händer något precis just nu. Jag får alldeles lagom många notiser och har inte valt att följa för många områden, utan det jag är intresserad av.

När man väl gått in på en nyhet får man fler rekommendationer om artiklar som man kan gå vidare och läsa, något som Ingrid Durhem uppskattar. Hon säger även att appen är mycket bättre och snabbare än om man surfar in på sajten i sin telefon.

– Det funkar jättebra, mycket bättre än mobilsajten.

Frågan som skulle besvaras var "Vem har skrivit låten som inleds "Hälsingland du farsans land. Det är kväll jag tar min dotters hand. Och går den lilla stigen ned mot tjärnen"?" Och rätt svar där var Tomas Andersson Wij.

