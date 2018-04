Hårdrocksfestival släpper ny artist – Dead by april spelar i Edsbyn

För tredje gången arrangeras hårdrocksfestivalen i Edsbyn. Tidigare pågick arrangemanget under en dag, men till i år har de valt att utöka festivalen till två dagar.

– Fredagen innebär att lilla scenen står klar och mjukstartar helgen, och blir ett plus för dem som har biljett. Då tänker vi att vi får hit folk som är hitresta en kväll tidigare utan att det egentligen innebär så mycket mera jobb eftersom scenerna ändå ska står klar till dagen efter, sa arrangören Andreas Norgren tidigare.

Det första bandet som presenterade var Sparzanza från Karlstad. Under torsdagen släppte festivalen nästa scennummer, det svenska metalcorebandet från Göteborg – Dead by april.

Bandet har gjort låtar så som Crying over you och Losing you kommer förutom att besöka Edsbyn även göra spelningar i London, Milano och Berlin.