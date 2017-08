Han tar över Missing People i Gävleborg

Stefan Olsson, som tidigare var verksamhetsledare för Missing People i Gävleborg, valde för några veckor sedan att lämna sitt uppdrag.

– Jag kommer att flytta vilket gör att jag inte kan vara kvar som verksamhetsledare här i Hälsingland, sade han till helahälsingland.se i en tidigare intervju.

Han kommer dock inte att lämna organisationen, utan fortsätter bland annat i Missing peoples rikstäckande jourgrupp och den nyligen startade cold case-gruppen.

På ett möte på måndagen valde den lokala ledningsgruppen i Gävleborg Per Holm till tf verksamhetsledare, skriver ledningsgruppen Missing People i ett pressmeddelande. Per Holm bor i Skutskär där han arbetar som frisör. De meddelar dessutom att de under kommande år behöver fler patrulledare och grönvästutbildade i samband.

Fakta: Missing People

Missing People är en ideell organisation som medverkar i sökning efter försvunna personer. Organisationen arbetar huvudsakligen med att publicera efterlysningar via sociala medier samt att organisera skallgångskedjor. Uppgifter om försvunna personer läggs upp på Facebook där frivilliga som vill hjälpa till att leta kan anmäla sig. Organisationen har 30 lokalavdelningar runt om i landet och omkring 40 000 personer har anmält sig till deras skallgångsregister.