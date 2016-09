Hälsingeskolor – botemedlet mot sexuella trakasserier finns i det förebyggande

Enligt DN anmäldes i år fem fall av våldtäkt och närmare 15 fall av sexuellt ofredande i samband med Bråvallafestivalen. Efter Roskildefestivalen anmäldes minst fem fall av våldtäkt.

Men det var i samband med festivalen We are Sthlm 2014 och 2015 som det brast. Under festivalen utsatte pojkgäng ett flertal flickor för sexuella övergrepp, någonting som polisen kände till men valde att tysta ned.

”Locket på”- metoden slog fel och de sexuella trakasserierna uppmärksammades mer än någonsin tidigare.

Enligt en undersökning av UMO, Sveriges ungdomsmottagningar, svarar många nej på frågan ”har du utsatts för sexuella trakasserier?”. När de sedan förklarade definitionen av sexuella trakasserier, skiftade ofta ett klart nej till ett ja.

Sexuella trakasserier innebär att någon kränker en på ett sexuellt sätt. Exempelvis genom att använda sig av kränkande sexuella kommentarer.

Nu har det fokus som tidigare låg på festivalområdet vänts mot skolan. Den fysiska plats där flest ungdomar blir utsatt för sexuellt ofredande enligt polisens underrättelseenhet Noas senaste rapport.

Lucas Vängborg arbetar som kurator på Lillboskolan, Rotebergs skolan, Knådaskolan och Celsiusskolan F-6 och högstadium i Edsbyn. Han fokuserar mycket på det förebyggande arbetet som handlar om att få eleverna att förstå allas lika värde.

I små grupper diskuteras bland annat ämnen som religion och sexuell läggning. Lucas Vängborg tycker att det är lättare att fånga upp kränkningar i de yngre åldrarna då eleverna har en och samma lärare, svårare blir det att uppmärksamma dem som finns i högstadiets korridorer.

– När ungdomarna kommer upp i högstadiet är det många som glöms bort kan jag uppleva det som. De blir friare och får ta mer ansvar. Och det kan göra att man glöms bort om man känner att man är olika andra, säger Lucas Vängborg.

Anna Tallvid arbetar som kurator på Torsbergsgymnasiet och Höghammarskolan. Hon tacklas med sexuella trakasserier bland äldre elever.

Hon ser sitt arbete som väldigt individanpassat, där utgångspunkten alltid ligger hos eleven.

– Vissa vill inte att man ska göra någonting och då måste man sitta ner och diskutera att det här beteendet faktiskt inte är okej. Det är inte okej att någon gör så här med dig. Det är sällan man kan gå in och agera utifrån någon mall tycker jag, säger hon.

Klottret och skvallret på skoltoaletten har flyttats över till nätet och en helt annan arena. Någonting som skolorna också måste hantera.

– Vi försöker alltid att få fram vad som hänt, men idag är det inte bara de muntliga trakasserier, det är väldigt mycket som händer på internet också. Och det är svårare att komma åt, säger Maritta Collin, rektor på Bromangymnasiet.

Alla skolor har en individuell handlingsplan för sexuella trakasserier och hanterar problematiken på olika sätt. Men många av skolorna i Hälsingland är överens om att det förebyggande arbetet är det viktigaste.